Kermit’s birds / Las Aves de Kermit

Bay headed tanager / Tángara cabecibaya / Tangara gyrola. Encontrada de Cerro Azul y © Kermit Nourse.

Bay headed tanager ~ Tángara cabecibaya

From Costa Rica southward to the Amazon Basin and northern Bolivia, the Bay Headed Tanager occupies a huge section of Latin America. Here they are a forest canopy bird, often found in clearings at forest edges, on both side of the isthmus, generally 2,000 feet or more up but not at the highest altitudes. The low mountains on the west side of the Azuero Peninsula, El Valle, the Pipeline Road along the canal and Cerro Azul are some good places to find these.



Desde Costa Rica hacia el sur hasta la cuenca del Amazonas y el norte de Bolivia, la Tángara Cabecibaya ocupa una gran parte de América Latina. Aquí se trata de un pájaro del dosel del bosque, que a menudo se encuentra en claros en los bordes del bosque, a ambas vertientes del istmo, generalmente en las tierras 2.000 pies o más, pero no en las altitudes más altas. Las montañas bajas en el lado oeste de la península de Azuero, El Valle, el camino del oleoducto a lo largo del canal y el Cerro Azul son algunos buenos lugares para encontrarlos.









