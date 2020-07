Aves de islas Jicarón y Jicarita

Un viaje a la isla Jicarón durante el Bioblitz de Coiba llevó a la publicación de una lista de verificación de aves. L as guacamayas rojas probablemente vuelan entre las islas más pequeñas y la isla de Coiba, donde todavía abundan. Las guacamayas rojas se han extinguido localmente en tierra firme. Foto por Christian Ziegler.

Actualizan la verificación de aves

en islas del Parque Nacional Coiba

por STRI

La primera lista de los registros de aves publicada sobre Jicarón y Jicarita, las islas más australes de Panamá y parte del Parque Nacional Coiba, subraya la importancia de enviar biólogos para explorar nuevos territorios. Se puede acceder a ambas islas desde la más reciente estación de investigación del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) en la isla de Coibita.

En el 2015, el fotógrafo Christian Ziegler (junto con la Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación) y el ecologista Omar López (entonces en INDICASAT-AIP, ahora en SENACYT) organizaron biólogos de distintas instituciones para participar en el primer BioBlitz de Coiba, un esfuerzo por documentar la mayor cantidad posible especies en el parque.

“Durante el BioBlitz solo pasamos un par de días en la isla Jicarón, pero eso fue suficiente para agregar a las listas de registros que los ornitólogos Oscar Johnson de la Universidad Estatal de Luisiana comenzaron en el 2004 y George Angehr agregó en el 2015”, explicó Claudio Monteza, ex becario de STRI, ahora estudiante de doctorado en el Instituto Max Planck para el Comportamiento Animal. “Mientras estábamos allí, también notamos que los monos capuchinos pasaban más tiempo en el suelo”.

“Más tarde, Pedro [Castillo] y yo volvimos a estudiar a los monos. Pedro se iba arroyo arriba a lavar los platos del desayuno y se quedaba allí durante media hora fregando, observando aves y agregando nuevas especies a nuestra lista de aves de Jicarón. Una vez, alzó la vista al cielo y observó un Gavilán colifajeado (Buteo albonotatus) sobrevolando sobre el dosel, -un nuevo récord para el parque-, ¡Eureka! Decidimos hacer un estudio adecuado para crear una lista de verificación publicable”.

“Como ornitólogo, hacer una lista de registros de aves en el Parque Nacional Coiba es emocionante e intimidante al mismo tiempo, porque sabes que Alexander Wetmore [sexto Secretario del Instituto Smithsonian 1945-1952] visitó muchas islas e islotes en el parque. En 1957, solo él publicó la primera lista de registros de aves para el Parque Nacional Coiba, registrando 133 especies. Sin embargo, no pudo visitar Jicarón, la segunda isla más grande del parque”, explicó Pedro Castillo, estudiante de último año de la Universidad de Panamá.

Entre el 2004 y el 2019, se registraron un total de 115 especies en la isla Jicarón y 53 en Jicarita, incluidas 23 especies de aves nunca antes reportadas desde el Parque Nacional Coiba. Diez especies son subespecies endémicas (que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra), y 29 especies son aves migratorias, incluidas siete parúlidos, que dependen del parque a medida que viajan a través del área durante su migración invernal.

Las especies más comunes registradas fueron la paloma Cabeciceniza Leptotila plumbeiceps battyi (de lomo marrón), el colibrí Amazilia Colirrufa (Amazilia tzacatl) y la Reinita mielera (Coereba flaveola).

Las guacamayas rojas, probablemente volando desde la isla de Coiba, ahora están casi erradicadas en tierra firme. Es relativamente fácil ver guacamayos en Jicarón. Coiba es probablemente el refugio más importante para esta especie en Panamá. Los campaneros centroamericanos (Procnias tricarunculatus), que generalmente viven en elevaciones más altas, descienden a 400 metros en la isla de Coiba.

Monteza cree que la observación cuidadosa y ambientalmente consciente de las aves puede ser una forma de apoyar al parque y a los residentes del área en el futuro.

“No hay senderos en Jicarón ni en Jicarita y el terreno es empinado”, explicó Monteza, “pero sería un gran lugar para excursiones en barco”.

“Cientos de piqueros marrones, fragatas y otras aves marinas se reúnen en los acantilados a lo largo de la costa sur de Jicarita al atardecer, donde termina la plataforma continental y se pueden observar aves pelágicas. Es realmente espectacular”. comentó Castillo.

Hay aproximadamente 1500 islas frente a la costa de Panamá. Aunque menos especies de aves viven en las islas que en tierra firme, el hecho de que muy pocas de estas islas hayan sido estudiadas formalmente significa que algunas sorpresas esperan a los observadores de aves y otros biólogos que pueden encontrar los medios para para visitarlas.

“Mi experiencia favorita fue un encuentro cercano con un gallinazo rey (Sarcoramphus papa)”, comentó Monteza. “Pedro y yo estábamos buscando una cámara trampa y de repente estábamos frente a uno, posado en una rama baja de un árbol a solo unos 5 metros de nosotros. Tomamos algunas fotos con mi teléfono y los binoculares de Pedro. En una excursión distinta, también obtuvimos imágenes de un gallinazo rey con cámaras trampa, instaladas por el investigador postdoctoral Kevin McLean. Ambas fotos salieron en una estación de televisión local y llegaron a miles de personas”.

“A pesar de las fuertes tormentas y los aterrizajes tambaleantes, una de las motivaciones para unirse a cada excursión es la oportunidad de observar una especie de ave rara en la isla Jicarón. A veces tenemos suerte. Hay algunas especies raras en nuestra lista de verificación, pero una de las más inusuales es el tirano occidental (Tyrannus verticalis), un raro migrante para Panamá. Nuestro récord es el más austral para esta especie”, comentó Castillo.

Aves marinas como este Piquero Marrón, anidan en gran número en los acantilados de la isla Jicarón. Foto por Christian Ziegler.

Un Gallinazo Rey tomada con cámara trampa. Foto por Claudio Monteza.

Los autores de este estudio están afiliados a STRI, a la Universidad de Panamá, la Universidad de California, Davis, la Estación Científica COIBA-AIP y la Universidad Estatal de Luisiana.

Referencia: Castillo-Caballero P.L., Monteza-Moreno C.M., Johnson O., Angehr G.R. 2020. First annotated checklist of birds of Jicarón and Jicarita: The southernmost islands of the Republic of Panama. Tecnociencia, Vol. 22, N˚2: 123-149.

