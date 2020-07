Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Long-billed hermit ~ Ermitaño colilargo norteño ~ Phaethornis longirostris

Encontrado en El Nancito, distrito de Remedios, Chiriquí, Panamá. Foto © Kermit Nourse.

Long-billed hermit

Ermitaño colilargo norteño

It had been many years since I have seen this species. When I lived in Cardenas I would explore the forest with my camera where I found the Long-billed hermit for the first time. On more than one occasion, he would hover inches from my nose, his wings making a noise like a propeller driven with an elastic band. It was if he was saying, “you’re OK, you can some in.” So, I went in.

This hummingbird species ranges from central Mexico south to northern Colombia, western Venezuela and western Ecuador. In canopy forests it’s a substory bird and is also found in second-growth forests and at forest edges. It’s found on both side of the isthmus, from the lowlands up to 3,000 feet, except that it’s absent in the dry forests of the Pacific Side.

Habían pasado muchos años desde que vi esta especie. Cuando vivía en Cárdenas, exploraba el bosque con mi cámara, donde encontré por primera vez al ermitaño de pico largo. En más de una ocasión, se movía a centímetros de mi nariz, sus alas hacían un ruido como una hélice impulsada con una banda elástica. Era si él estaba diciendo, “estás bien, puedes entrar”. Entonces, entré.

Esta especie de colibrí abarca desde el centro de México hacia el sur hasta el norte de Colombia, el oeste de Venezuela y el oeste de Ecuador. En los bosques de dosel es un ave de sotoboque y también se encuentra en los bosques de segundo crecimiento y en los bordes de los bosques. Se encuentra a ambas vertientes del istmo, desde las tierras bajas hasta 3.000 pies, excepto que está ausente en los bosques secos del lado del Pacífico.





