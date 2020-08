La vaina de los privilegiados

Un parte del PRD y sus testaferros contraatacan tras otro incidente donde se hacen una muestra de privilegios

Difundida en medios sociales desde la fiesta en La Fragata, por la EX-influencer del PRD, anteriormente en la planilla de Aduanas, Alisson Staff.

un grupo de personas protestaron frente al restaurante La Fragata, tras enterarse de que adentro había una “reunión” donde supuestamente participaron funcionarios del Minsa.

Por cierto imagino esos 'presumibles funcionarios' del @minsapma ya @nitocortizo les pidió la renuncia pic.twitter.com/rrxuQTE1Wg — Tú noticia Panamá (@tunoticiaPma) August 27, 2020

Si hubo funcionarios del @MINSAPma o de gobierno en la fiesta del restaurante la Fragata, los mismos serán sancionados, dijo ministro de Salud, Francisco Sucre. pic.twitter.com/gELtQeaY4W — Alvaro Alvarado (@AlvaroAlvaradoC) August 28, 2020

Esta lucha no es para los tímidos ni para los débiles. Los que no entienden que esta es una guerra frontal no pueden estar luchando junto a nosotos. No los necesitamos. Que se vayan para sus casas. Laurentino Cortizo

~ ~ ~

