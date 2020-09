¿Wappin? An eclectic playlist / Una lista de reproducción ecléctica

Musical buzzard chow to keep your mind off of dementia

Comida de pavón musical para evitar la demencia

Tiwa Savage — Tiny Desk (Home) Concert

https://youtu.be/9S53BdCfsjw

Ilse Hendrix – Sentir

https://youtu.be/RCf2rv0V7AQ

Natalie Merchant – Trouble Me

https://youtu.be/1zfYFJVdL6U

Desmond Dekker – 007

https://youtu.be/kpVxwWQjIy0

Bob Marley – One Cup of Coffee

https://youtu.be/JnpedCd3H_4

Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía & Farruko – Relación

https://youtu.be/XseIJg8Vyj0

Residente – René

https://youtu.be/O4f58BU_Hbs

Public Enemy et al– Fight The Power

https://youtu.be/nNUl8bAKdi4

Los Mozambiques – Los Barcos en la Bahía

https://youtu.be/A9m4FC1qytg

Julieta Venegas — NPR Music Tiny Desk Concert

https://youtu.be/-lLnpEv_9dw

Chrissy Hynde – Creep

https://youtu.be/lML2N4xB9GU

Zoé & Denise Gutiérrez – Luna

https://youtu.be/6W4L2O-JQ-w

Pilar Victoria – Space Song

https://youtu.be/tgnv7fEWgrI

Mark Knopfler – Brothers In Arms

https://youtu.be/3nstfkgBGA8

Miles Davis & John Coltrane – Paris concert 1960

https://youtu.be/8VE_dP90V84

