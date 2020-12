Presentarse en Seguro Social sin mascarilla y puede llegar a los golpes

A golpes, patadas y puñetes tratan a los pacientes en CSS de Arraiján.

Con garrote en mano están a la entrada de hospitales e instituc. públicas Igual la policía nacional y Senafront con sus pistolas taser, garrote y perdigones para ahogar en llanto y sangre al pueblo indefenso pic.twitter.com/IlMGQwZTGI — Miguel Antonio BERNAL Villalaz (@MiguelABernalV) December 21, 2020

