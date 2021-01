Honores para el Dr. Richard Cooke de STRI

El científico de STRI Richard Cooke ha sido elegido para el Comité de Honor del Consejo Internacional para Arqueozoología, del cual ha sido miembro desde 1993. Richard Cooke es reconocido por su investigación vanguardista sobre restos fósiles de fauna de las sociedades neotropicales de las Américas. Foto por Sean Mattson.

Richard Cooke forma parte del Comité de Honor

del Consejo Internacional de Arqueozoología

por STRI

Richard Cooke, arqueólogo y científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), fue seleccionado como miembro del Comité de Honor del Consejo Internacional de Arqueozoología (ICAZ por sus siglas en inglés). Cooke fue nominado e inducido en el 2020 por su investigación vanguardista sobre restos fósiles de fauna de las sociedades neotropicales de las Américas. El Comité de Honor está conformado por individuos que han hecho una gran contribución al campo de arqueozoología o a ICAZ, y son elegidos por mayoría de votos por el Comité Internacional de ICAZ.

Cooke, quien obtuvo su doctorado en el Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres en 1972, ha vivido en Panamá por casi cincuenta años. Realizó su tesis doctoral en la región de Gran Coclé sobre el desarrollo sociocultural de los Nativos Americanos en la región, y es un académico preeminente de la arqueología en Panamá. Completó una beca postdoctoral en STRI en 1974, y se convirtió en científico de STRI en 1983.

Arqueozoología, la interpretación de los restos animales encontrados en sitios arqueológicos, ha sido el área de especialidad del Dr. Cooke mientras explora el desarrollo sociocultural, las adaptaciones de subsistencia y supervivencia de los Nativos Americanos, desde la era del pleistoceno al presente. Ha demostrado como la arqueozoología puede ser utilizada para revelar información sobre la dieta humana y responder interrogantes antropológicas sobre tabúes, intercambio a corta y larga distancia, grupos culturales, género, identidad de etapa de vida y vestimenta ceremonial.

Richard Cooke se unió al Consejo Internacional de Arqueozoología en 1993, pero antes ya había participado en el Grupo de Trabajo de ICAZ en Restos de Peces, siendo el anfitrión para la novena reunión anual en Ciudad de Panamá, Panamá. Ha contribuido a varias publicaciones de ICAZ, incluyendo capítulos en el simbolismo animal en el arte y lo ritual, y en osteología, ecología, además del comportamiento del pez gato marino.

“El Comité de Honor de ICAZ es tal vez el galardón más alto que se puede alcanzar en la disciplina de arqueozoología,” comentó la arqueóloga investigadora y científica de STRI, Ashley Sharpe. “Notablemente, Richard es uno de los pocos individuos trabajando en los trópicos de América al que se le ha otorgado este reconocimiento. Esto es en parte debido al hecho que hay pocos arqueozoólogos en los trópicos de América en comparación a otras áreas del mundo, pero afortunadamente gracias a los esfuerzos de científicos como Richard, este patrón está cambiando. Él ha hecho un gran trabajo entrenando a jóvenes investigadores de Latinoamérica y logrando que las personas se interesen en la diversa historia de las culturas antiguas de los trópicos.”

“Richard es un arqueólogo preeminente de Latinoamérica. Que reciba este reconocimiento es un honor bien merecido,” comentó la arqueóloga y científica senior emérita de STRI, Dolores Piperno. “Le trae mayor distinción internacional a STRI y a sus investigaciones tropicales.”

Cooke también ha recibido premios y honores incluyendo la Orden de Vasco Núñez de Balboa, es Miembro Distinguido del Sistema Nacional de Investigadores de Panamá, y recibió la Excelentísima Orden del Imperio Británico, honor que le otorgó la Reina de Inglaterra.

ICAZ, una organización sin fines de lucro, fue oficialmente conformada en la década de 1970 para desarrollar y estimular la investigación arqueozoológica, fortalecer la cooperación entre arqueozoólogos, fomentar la cooperación con arqueólogos y científicos trabajando en campos relacionados y promover altos estándares éticos y científicos en el campo. Está conformado por más de 500 miembros provenientes de más de 50 países alrededor del mundo.

