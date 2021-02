¿Wappin? Eternal Jazz / Jazz Eterno

Chick Corea in Germany in 2019. Wikimedia photo by Ice Boy Tell.

For the ages ~ Para todo el tiempo

Return to Forever – San Sebastian 2008

https://youtu.be/NGJ2AaIVGl8

Danilo Pérez – Galactic Panama

https://youtu.be/toH1jQnEW4o

Ella Fitzgerald – Montreux 1969

https://youtu.be/ZJ5ToNi_Fo0

Joshue Ashby & C3 Project – Colón Surgirá

https://youtu.be/u4t_uOzc-84

Babatunde Olatunji – Oakland 1985

https://youtu.be/WvWzAgMABx0

Melissa Aldana Quartet – Spring Can Really Hang You Up The Most

https://youtu.be/gsD0H9MCQ1U

Flora Purim & Airto Moreira – Saratoga CA 1985

https://youtu.be/nuDAVRQbwb8

Carlos Garnett – Mystery of the Ages

https://youtu.be/emG9TReoC4k

John Coltrane – Belgium 1965

https://youtu.be/IsBbM5PIAHk

