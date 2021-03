Fundación Libertad, Adopciones

PRIDE 2018. Foto por Eric Jackson.

Perspectiva Liberal: Derechos Humanos y adopciones

por la Fundación Libertad

Nuestro país añade otro punto en su historial de pobrísimo desempeño en la protección y defensa de los derechos humanos, esta vez con la aprobación en tercer debate del proyecto de Ley 120, el cual, entre sus provisiones, limita la adopción de niños únicamente a personas solteras o a parejas heterosexuales casadas.

Desde una perspectiva liberal, esta provisión representa una directa de discriminación hacia las parejas LGTBI+, así como un atentado hacia el interés superior del niño, así como de sus derechos fundamentales, puesto que al excluir parte de la población, sin ninguna justificación científica, se reduce el número de potenciales familias adoptantes.

Desde una perspectiva liberal, vemos que no solamente esta provisión específica representa una forma velada de discriminación hacia las parejas LGBTI, sino que, sin ninguna justificación científica, se excluye a esta población, reduciendo así el número de potenciales familias adoptantes, ignorando el principio de que en el proceso de adopción prima el derecho superior del menor a tener una familia.

Además de vulnerar el derecho de niños y niñas a una familia y a todas las protecciones que esto representa, este tipo de restricciones son discriminatorias hacia la población LGBTI y perpetúan prejuicios y estereotipos negativos en su contra.



Los efectos negativos trascienden a la esfera económica, considerando que el pobre desempeño de Panamá, en cuanto a la protección de derechos humanos y la no discriminación, puede disuadir la entrada de empresas multinacionales, que tanto han sido pregonadas por parte de las autoridades, como necesarias para la reactivación económica.

El Presidente de la República tiene la potestad y el deber de vetar estos artículos que presentan vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, por ser discriminatorios, además de contrarios a las múltiples convenciones internacionales que la República de Panamá ha ratificado y, por constituir una vejación más a los derechos de niños y niñas panameños que tanto maltrato han sufrido en manos del Estado y cuya única esperanza es encontrar un hogar.

