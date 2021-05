Panamá se alía con Israel en contra de la opinión mundial

Mike Harari, un oficial de alto rango del Mossad de Israel, organizó y dirigió el escuadrón de la muerte de facto de Manuel Antonio Noriega, la Unidad Especial de Servicio Antiterrorista (UESAT), es el hombre de las gafas de sol detrás del ex dictador. Harari se escapó de Panamá justo antes de la invasión estadounidense, pero la UESAT mató a dos estadounidenses, presuntamente agentes de inteligencia, durante ese episodio. Foto de las Fuerzas de Defensa de Panamá.

La empresa israelí NSO, ahora controlada por un fondo de capital privado estadounidense, proporcionó a Martinelli el equipo y los programas aún desaparecidos para el espionaje electrónico por el que el expresidente será juzgado. Gráfico de The Citizen Lab / Universidad de Toronto.

Ex oficiales de la policía israelí de ocupación Shin Bet entrenan a los guardias presidenciales de SPI en el racismo durante la administración Martinelli. Foto de la Presidencia.

