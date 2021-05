¿Wappin? Is it true that Harry and Meghan are related to the Duke of Earl?

Harry Windsor Mountbatten and Meghan Markle. Wikimedia photo by Londisland, electronically altered.

¿Es cierto que Harry y Meghan son familiares del Duque de Earl?

Gene Chandler – Duke of Earl

https://youtu.be/_ncl_P5BKPc

Inti Illimani – El Condor Pasa

https://youtu.be/tXmRJpqAHZI

Prince & The Revolution – When Doves Cry

https://youtu.be/UG3VcCAlUgE

Zahara – Canción de Muerte y Salvación

https://youtu.be/DMNJ2HyrB28

Maná & Joy – Eres Mi Religión

https://youtu.be/JdPkgNa9gT0

Mon Laferte – Amor Completo

https://youtu.be/PQlG1gznMBE

Bonnie Raitt – Something To Talk About

https://youtu.be/mJ58TVYNFro

Oscar Peterson & Count Basie – Slow Blues

https://youtu.be/3drqJ1bUmEA

Rubén Blades – Paula C

https://youtu.be/yAFgDTnB-qk

Emmet Cohen & Melissa Aldana – Billie’s Bounce

https://youtu.be/265l7XppSyM

Víctor Boa – Soy Solo Para Ti

https://youtu.be/mjmPGDpUwI0

Sons Of Kemet – To Never Forget The Source

https://youtu.be/pZUbNXhnSm4

War – Four Cornered Room

https://youtu.be/WFmCCxMp7BE

Mercedes Sosa – Todo Cambia

https://youtu.be/98XkPHcmCv0

Alicia Keys – NPR Music Tiny Desk Concert

https://youtu.be/uwUt1fVLb3E

