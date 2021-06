¿Existen pruebas que Dornheim y Nito no aprueban de esto?

Se rompió un agujero en la pared del dormitorio del editor, lo suficientemente grande como para introducir a un niño en su casa para robar cosas, lo cual se hizo. Hasta ahora, la Policía Nacional se ha negado a investigar.

Denunciando OTRO delito en El Bajito de Juan Díaz de Antón, Coclé

Para la Policía Nacional

Por Eric Lea Jackson Malo, cédula 3-721-1318

(La última vez, USTEDES rechazaron a recibir una denuncia de un hurto de mi casa de una cámara Nikon D-90 y varios celulares. USTEDES, porque los que contestaron al teléfono representaron a todos y todos de la Policía Nacional.)

~~

Mi nombre es Eric Jackson, soy periodista trabajando en la economía informal y vivo en Juan Díaz de Antón, en la provincia de Coclé. Mi cédula es 3-721-1218.

Hablo español, aunque toda mi educación formal es en inglés. Tengo algunas dificultades para hablar por teléfono, no porque no entiendo español, sino porque me estoy volviendo sordo.

Tengo un teléfono simple y “tonto”. No utilizo WhatsApp para que Ricky Martinelli intercepte mis comunicaciones. En este momento no hay minutos en mi celular y los servicios de llamadas urgentes no conectan aquí. Mis comunicaciones están a través de mis laptops, por email aquí y aquí, por Facebook y por Twitter.

La mujer que vive al lado, generalmente a través de sus novios, y la gente que la visita de la ciudad y sus hijos, me roba constantemente. Por lo general, son cosas pequeñas, pero a veces cosas como conexiones eléctricas ilegales a mi medidor y la cámara Nikon D-90 que fue robada valían miles de dólares y eran una herramienta importante para mi trabajo.

A menudo ha sido comida, como enviar a sus hijos a recoger mi fruta o verdura, o desenterrar mi yuca u otoes. A veces agua de mi tanque. Una vez estaba robando un cercado ciclónico que iba a usar para mejorar la propiedad.

HOY lo que me hurtaron fue comida de mi cocina. Eso es trivial en el esquema de las cosas y es parcialmente un producto de las políticas sociales de este gobierno.

Lo que NO es trivial es que se rompió una bodega contra la pared de mi habitación, lo suficientemente grande como para permitir la entrada de un niño, y parece que el niño salió por la ventana de mi sala de trabajo. Pero en una salida apresurada quedaron cosas atrás, seguramente con las huellas dactilares de quien fuera sacando cosas de mi cocina. Y el baúl que solía golpear el agujero en mi pared, lo que ahora significa que no puedo cerrar completamente mi casa, también quedó en la escena.

Llegué a casa en un automóvil con mi hermano y mis sobrinos, quienes tomaron fotos de los hombres que estaban parados. Vi la expresión del rostro del chico de al lado: parece tener unos 10 años.

Este no es un robo y un robo ordinarios. Esto también parece ser el reclutamiento de un niño o niños para cometer un delito.

Entonces, ¿soy este hombre rico prepotente que exige el máximo castigo por un crimen económico de personas hambrientas? EN REALIDAD, creo que es un caso en el que los niños deberían ser sacados de ese hogar y los adultos que están allí. Si la investigación, incluidas cosas como la identificación por huellas dactilares, convierte en una posibilidad viable el procesamiento penal de quienes dañaron mi casa y me hurtaron, yo también estoy a favor de eso.

~~

Si ustedes, los hombres y mujeres de la Policía Nacional, continúan en su negativa a aceptar denuncias por delitos en mi barrio, eso se convierte en un comunicado político a la prensa desde su institución.

He adjuntado mapas para indicar dónde está. Adjunto una foto de mi cédula. Puesi tener más fotos relevantes para enviar en un momento. Pero realmente necesitan enviar a alguien para que se lleve las pruebas.

Eric Jackson

