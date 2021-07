Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Thick-billed Seed-Finch ~ Semillero piquigrueso ~ Sporophila funerea. Encontrado en Gamboa, provincia de Colón, Panamá.

Thick-billed Seed-Finch

Semillero piquigrueso

foto © Kermit Nourse

This species is of the Thraupidae family, but was until recently placed in Emberizidae. It is found in shrubby and grassy areas from southern Mexico, through Central America and Panama, to the Pacific littoral in Colombia and into Ecuador. Its large viselike beak is used to open seeds. The one pictured above is a female — the male is all black.

Esta especie es de la familia Thraupidae, pero hasta hace poco se encontraba en Emberizidae. Se encuentra en áreas arbustivas y herbáceas desde el sur de México, a través de América Central y Panamá, hasta el litoral del Pacífico en Colombia y en Ecuador. Su pico grande, parecido a una visera, se usa para abrir semillas. El de la foto de arriba es una hembra, el macho es todo negro.

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information. Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.