Kermit’s birds / Las aves de Kermit

The Long-tailed silky flycatcher / Capulinero colilargo / Ptiliogonys caudatus. Photographed in Cerro Punta, Chiriqui. ©Kermit Nourse.

Long-tailed silky flycatcher ~ Capulinero colilargo

photo by Kermit Nourse

Found in montane forest, the silky flycatcher is a striking bird with its yellow crest and long tail. It appears to have a limited range, occurring only in western Panama and Costa Rica. The term flycatcher may be misleading because I observed one eating berries, making it frugivorous. Nowadays taxonomists consider the English name misleading because the silky flycatchers aren’t related to the more common tyrant flycatchers.

Encontrado en el bosque montano, el capulinero coloilargo es un ave llamativa con su cresta amarilla y su larga cola. Parece tener un rango limitado, y ocurre solo en el oeste de Panamá y Costa Rica. El término en inglés “flycatcher” puede ser engañoso porque observé a uno comiendo bayas, lo que lo hace frugívoro. Hoy en día, los taxónomos consideran que el nombre en inglés es engañoso porque los Capulineros no están relacionados con los Tyrannidae, los últimos más comunes.

