¿Wappin? La lista de reproducción de David Young

Expresiones cubanas

Los Papines — Tasca Tasca

https://youtu.be/3wfocMcgYE8

Aymee Nuviola & Septeto Santiaguero – Donde Estabas Anoche

https://youtu.be/UR_W17a83fQ

Cachao — Lindo Yambu

https://youtu.be/rzskQzyUPtw

Eddie Palmieri – Ven ven

https://youtu.be/u7Q69WUAH8Q

Markolino Dimond & Frankie Dante – Ahora Sí

https://youtu.be/K8aBRDuxM1Y

Ray Barretto & Rubén Blades – Canto Abacua

https://youtu.be/PXixyt58ayc

Orquesta Failde – Almendra

https://youtu.be/JZUBigIQLls

Richie Ray & Bobby Cruz – Gan Gan y Gon Gon

https://youtu.be/QuOpoudh0HY

Cuarteto Habana 2016

https://youtu.be/MlXtSLHXNjk

Adonis y Osain del Monte – Cuba te llama

https://youtu.be/le7qzvkLP6g

Rumbatimba – Concierto Estamos Contigo

https://youtu.be/9GLKL_Hlx6U

Concierto de Timbalaye

https://youtu.be/ii8a11bDLwA

