¿Wappin? You may have to be an old buzzard to know all these…

… Pero a algunos de ustedes más jóvenes les puede gustar

ELO – Poorboy

https://youtu.be/vB1R3peoTkw

Of Monsters and Men – Visitor

https://youtu.be/Bq1lpEC70Hg

Combos Nacionales – Deambulando

https://youtu.be/lKYYEhtpKfc

Shangri-Las – Leader of the Pack

https://youtu.be/Q8UKf65NOzM

The Tubes – Don’t Touch Me There

https://youtu.be/KyQnIUq5xzQ

Harry the Hipster – Zoot Gibson Strides Again

https://youtu.be/AOseMl5o7FU

Valerie Wellington – Bad Avenue

https://youtu.be/xu79m18hUS4

Sister Aisha – Guide and Protect

https://youtu.be/RER54uxuoS0

Solomon Burke – Cry To Me

https://youtu.be/mEu8DrO9PbY

Mary Wells – My Guy

https://youtu.be/r1M5eEJeT38

Rauw Alejandro – Todo de Ti

https://youtu.be/CFPLIaMpGrY

Yusuf Islam – Where Do The Children Play?

https://youtu.be/PiiZrZTrOFY

Peter Tosh – Mystic Man

https://youtu.be/yNPoRSwQdmE

Séptima Raíz – Calmas Mi Ansiedad

https://youtu.be/pbd8lc38EBU

Enrique Bunbury – Concierto Básico 40 Opel Corsa

https://youtu.be/t5A-lV8bU1k

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~