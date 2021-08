Estudiando la economía de la energía en los insectos

¿Cómo pueden los animales más grandes soportar el aumento de los costos energéticos al mantener armas desproporcionadamente grandes? Ummat Somjee, becario Earl S. Tupper en STRI.

¿Es rentable ser más grande? Lecciones de las

armas extremas de los gorgojos jirafa guerreros

por STRI

El artesano nepalí, Chandra Bahadur Dangi, ostenta el récord de ser el adulto de estatura más baja del mundo, con 54.6 cm (1 pie 9 ½ pulgadas). El humano más alto es Sultan Kösen, un granjero turco, casi cinco veces más alto con 2.52 metros (8 pies 3 ¼ pulgadas). En la naturaleza, las diferencias de tamaño entre los machos de una sola especie no son infrecuentes, pero en un nuevo artículo, un equipo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), la Universidad de Auckland y la Universidad de Arizona, descubrió un caso de escarabajos machos que no solo son extremadamente distintos en tamaño, sino que también brindan una respuesta a un enigma de larga data en la biología evolutiva: ¿cómo pueden los animales más grandes permitirse el costo energético de fabricar y mantener armas desproporcionadamente grandes?

Casi una de cada cuatro especies en el mundo es un escarabajo: hasta ahora se han identificado alrededor de 350,000 especies de escarabajos. Se sabía que los gorgojos jirafa machos de Nueva Zelanda, Lasiorhynchus barbicornis, eran los escarabajos más largos del mundo, pero cuando los investigadores midieron las diferencias en el peso de los escarabajos más pequeños y más grandes, se llevaron una sorpresa:

“Cuando vi por primera vez los pesos de los machos más pequeños y más grandes, pensé que alguien había cometido un error”, comentó Ummat Somjee, becario Earl S. Tupper en STRI. “Pero los volvimos a pesar y obtuvimos los mismos resultados. Los machos más grandes son 30 veces más grandes que los más pequeños. Este es el rango de tamaño adulto más grande que conocemos de cualquier especie de escarabajo en el mundo”.

Y como muchos otros animales con armas para combatir (como elefantes con colmillos y antílopes con cuernos), los machos grandes tienen probóscides desproporcionadamente más grandes que las probóscides de los machos diminutos. Un macho grande domina a una hembra mientras ella pone un huevo, usando su probóscide extralarga como lanza para defenderse de sus rivales mientras la fertiliza. Pero a medida que los grandes machos compiten por la posición de arriba, uno de los machos más pequeños puede estar escondiéndose debajo de sus pies para fertilizar a la hembra. Debido a que ambas estrategias de apareamiento dan como resultado descendencia, persisten tanto los machos grandes como los pequeños.

En los bosques tropicales, cada gasto energético puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. A Somjee le fascina la economía de la energía y busca inspiración en los insectos. Los gorgojos jirafa machos, literalmente encarnan enérgicas compensaciones. Las probóscides de los machos grandes son desproporcionadamente más grandes que las probóscides de sus homólogos más pequeños: así que a primera vista parece que los machos grandes invierten relativamente más materiales y energía en sus armas que los machos más pequeños. ¿Pero es éste realmente el caso?

Somjee se asoció con Chrissie Painting, ahora profesora senior de la Universidad de Waikato y experta local en estos escarabajos en Nueva Zelanda, para analizar más de cerca la economía del armamento de los escarabajos. Para medir la cantidad de energía que usan los machos grandes y pequeños, los colocaron en pequeñas cámaras y midieron su consumo de oxígeno. Descubrieron que los machos más grandes invierten menos, no más, en términos de energía, por gramo de tejido en sus cuerpos en comparación con los más pequeños. ¿Cómo llevan estos machos grandes armas relativamente más grandes y aún invierten en costos metabólicos relativos más bajos?

“Los machos grandes son como autos muy eficientes en combustible, son el Prius del mundo de los escarabajos (58 millas por galón), y los pequeños son más como el Rolls Royce Phantom Coupe (14 millas por galón). ¿Cómo pueden los machos grandes ser tan eficientes energéticamente y seguir soportando los costes energéticos adicionales de un arma más grande?” Comentó Somjee.

El secreto, descubrieron, radica en la arquitectura del arma en sí. Las probóscides pequeñas están formadas por una alta proporción de tejido vivo, que es relativamente más costoso de mantener, como nuestros músculos, pero las probóscides grandes tienen una mayor proporción de cutícula, como la queratina en nuestro cabello y uñas, que es mucho más barata de mantener. Entonces, los machos grandes en realidad están usando menos energía para mantener sus armas desproporcionadamente grandes, que la energía que usan los machos pequeños para mantener sus armas pequeñas.

El hallazgo de que los individuos grandes a menudo portan armas desproporcionadamente grandes ha sido un enigma en biología durante casi un siglo. Estos extraños gorgojos demuestran que los animales grandes pueden reducir los costos de las grandes estructuras. Ahora Ummat está de regreso en Panamá en busca de otras especies de insectos para averiguar si otros insectos con estructuras extremas también encuentran formas creativas de minimizar sus costos de mantenimiento.

“Es precisamente debido a la variación de tamaño inusualmente grande de los gorgojos de la jirafa que pudimos responder a esta pregunta evolutiva de larga data”, comentó Somjee. “Los gorgojos jirafa no encuentran de alguna manera energía extra para sostener sus cabezas gigantes, cambian la arquitectura de sus cabezas para hacerlas más eficientes y así ahorrar energía”.

Este estudio fue financiado por: Journal of Experimental Biology (JEBTF181132) y una beca posdoctoral Earl S. del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, la Royal Society of New Zealand Marsden grant (# 15-UOA-241), Rutherford Foundation.

Referencia:

Somjee, U., Powell, E.C., Hickey, A.J., Harrison, J.F. and Painting, C.J. 2021. Exaggerated sexually selected weapons maintained with disproportionately low metabolic costs in a single species with extreme size variation. Functional Ecology. https://doi.org/10.1111/1365-2435.13888

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~