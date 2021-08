SENAN publicity on a bad day / Publicidad de SENAN en un día triste

One of SENAN’s “special boats” when the gringos delivered it. SENAN photo.

Uno de los “botes especiales” del SENAN cuando los gringos lo entregaron. Foto por SENAN.

For youngsters with dreams of adventure at sea, going like a bat out of Hell

Para jóvenes que sueñan de aventuras en el mar, como alma que lleva el diablo

by / por Eric Jackson

August 11 was an unfavorable news day for the National Aeronaval Service — SENAN, Panama’s combined coast guard and air patrol.

Combined law enforcement agencies from Panama, the United States and Colombia moved up and executed a series of raids after the murder of a suspected ringleader of a gang that was smuggling drugs from Colombia by sea to Panama Viejo and then by land to Costa Rica and points farther along. Three Panamanian government officials were among the 21 individuals arrested here in the raids. A member of the SPI presidential guards is said to have kept the smugglers informed of when and where law enforcement roadblocks were, to assist the movement of drugs in vehicles with false bottoms. An employee of the Aquatic Resources Commission was picked up. Also arrested was someone from the Panama Maritime Authority (AMP)

Also that day, local news media reported a six-year prison sentence for a former SENAN commissioner, on aggravated domestic violence charges. The man was taken into custody on June 8 for an assault in the Albrook Mall parking lot. Not only were there the domestic violence complaints, but subordinates complained that the commissioner bullied them.

So, was it a surprise when SENAN parked one of their “Special Boats” at a gas station on the Pan-American Highway in Anton? ‘Hey, boys and girls, join US and tool around in one of THESE!’ Or, at least ‘We have taken some individual embarrassment but we continue our mission.’

These Boston Whaler boats with triplet Mercury outboard motors were donated to Panama by the US government in 2018. Many things might be said about the purposes for this, and about the things that SENAN does and needs to do. But also follow the money trail. Among other things, the purchase of these very fast watercraft was a US government subsidy to the manufacturers of Boston Whalers and Mercury outboard motors.

Let’s also keep in mind the positive aspects of bad news day. Panamanian law enforcement came down against corruption among its people and against domestic violence by one of its higher-ranking officers.

Photo by the Public Ministry / Foto por el Ministerio Público.

El 11 de agosto fue un día de noticias desfavorables para el Servicio Aeronaval Nacional – SENAN, el guardacostas y patrulla aérea combinados de Panamá.

Agencias policiales combinadas de Panamá, Estados Unidos y Colombia avanzaron y ejecutaron una serie de redadas luego del asesinato de un presunto cabecilla de una pandilla que traficaba drogas desde Colombia por mar a Panamá Viejo y luego por tierra a Costa Rica y puntos. más adelante. Tres funcionarios del gobierno panameño se encontraban entre las 21 personas arrestadas aquí en las redadas. Se dice que un miembro de los guardias presidenciales del SPI mantuvo informados a los contrabandistas de cuándo y dónde se encontraban los controles de carretera para ayudar al movimiento de drogas en vehículos con falso fondo. Se detuvo a un empleado de la Comisión de Recursos Acuáticos. También fue arrestado un oficial de la Auotoridad Marítima de Panamá (AMP).

También ese día, los medios de comunicación locales informaron sobre una sentencia de seis años de prisión para un excomisionado del SENAN, por cargos agravados de violencia doméstica. El hombre fue detenido el 8 de junio por un asalto en el estacionamiento de Albrook Mall. No solo hubo denuncias de violencia doméstica, sino que los subordinados se quejaron de que el comisionado los intimidaba.

Entonces, ¿fue una sorpresa cuando el SENAN estacionó uno de sus “Botes Especiales” en una estación de servicio en la Carretera Panamericana en Anton? ‘¡Miren, niños y niñas, únanse a NOSOTROS y trabajen en uno de ESTOS!’ O, al menos, ‘Hemos sufrido alguna vergüenza individual, pero continuamos con nuestra misión’.

Estos botes Boston Whaler con motores fuera de borda triples Mercury fueron donados a Panamá por el gobierno de los Estados Unidos en 2018. Se podrían decir muchas cosas sobre los propósitos de esto y sobre las cosas que el SENAN hace y necesita hacer. Pero también sigue el rastro del dinero. Entre otras cosas, la compra de estas lanchas muy rápidas fue un subsidio del gobierno de los Estados Unidos a los fabricantes de botes Boston Whaler y motores Mercury.

También tengamos en cuenta los aspectos positivos del día de las malas noticias. Las fuerzas del orden panameñas se lanzaron contra la corrupción entre su gente y contra la violencia doméstica por parte de uno de sus oficiales de mayor rango.

