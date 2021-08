¿Wappin? Para aprender otro idioma / To learn another language

Follow the subtitles and learn

Sigue los subtítulos y aprende

Natalia Lafourcade – Hasta La Raíz

https://youtu.be/6e6mmDWdoOU

Prince – When Doves Cry

https://youtu.be/2oYFDq2k214

Janis Joplin – Ball and Chain

https://youtu.be/Z1LAphWvPwI

Luis Fonsi & Daddy Yankee – Despacito

https://youtu.be/aCdqHPon5Lo

Adele – Set Fire To The Rain

https://youtu.be/QDt__hwn7Nc

Frank Zappa – Trouble Every Day

https://youtu.be/RymtGaYLe94

The Pretenders – I’ll Stand By You

https://youtu.be/vKl7DrQj9ig

Suzanne Vega – Luka

https://youtu.be/jISVr88eXSs

Silvio Rodríguez & Pablo Milanés – Yolanda

https://youtu.be/lbe6Wrc5xDg

Peter Tosh – Mystic Man

https://youtu.be/yNPoRSwQdmE

Rubén Blades – Amor y Control

https://youtu.be/G1RZTBkVbVg

Stevie Wonder – I Just Called To Say I Love You

https://youtu.be/Z9ZcbaLoY-U

Mon Laferte & Juanés – Amárrame

https://youtu.be/-O51n0cdxPg

Neil Young – I Believe In You

https://youtu.be/hX4ehcCfqIc

Billie Eilish – No Time To Die

https://youtu.be/7yJ328yi55c

