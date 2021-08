¿Wappin? Voices from the distaff side / Voces del lado femenina

Erika Ender. Foto por Los Promotores.

Women’s voice ~ Voces de mujeres

Chrissy Hynde – Creep (subtítulos en español)

https://youtu.be/r-HEuIEeSio

Mon Laferte – Te Ví

https://youtu.be/WX-f_pbo5jc

Luci & The Soul Brokers – Suena Panamá

https://youtu.be/K70MB05Esd8

iLe & Natalia Lafourcade – En Canto (English & Spanish lyrics)

https://youtu.be/Xvi4aIIQxHc

Dua Lipa – Love Again

https://youtu.be/BC19kwABFwc

Celeste – Hear My Voice

https://youtu.be/mrmLIEl9pvQ

Alanis Morissette — Thank You (subtitulos en español)

https://youtu.be/FNVizpDzimA

Erika Ender – In The Middle

https://youtu.be/xJNPrgVNTj4

Esperanza Spalding – On The Sunny Side Of The Street

https://youtu.be/TQtXo4tiZxs

Juana Aguirre – El Gigante

https://youtu.be/Pw-qem0DQ9c

Lila Iké – Second Chance

https://youtu.be/WnlKFrMStC8

Omara Portuondo y Orquesta Failde – Concierto por el XV Aniversario de TeleSUR

https://youtu.be/xJPsCat3p8c

Joni Mitchell – Woman of Heart and Mind (documentary, subtítulños en español)

https://youtu.be/T95l3_eai88

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~