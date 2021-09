Campamento virtual para educadores

Arranca el Campamento Virtual

de Punta Culebra para Docentes

por STRI

Del 6 al 10 de septiembre de 2021, el Centro Natural Punta Culebra del Instituto Smithsonian impartirá el Seminario-Taller “Campamento Virtual Punta Culebra”, dirigido a docentes de planteles oficiales de Educación Básica General de toda la República de Panamá. Será el segundo año consecutivo en que se imparte de manera virtual un taller anual de desarrollo profesional para maestros y la primera vez que Smithsonian se une con el equipo de Estudio Nuboso, un colectivo de artistas, diseñadores, educadores e investigadores, para lograrlo.

El currículo, diseñado por Estudio Nuboso y con el aval del Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) fue pensado tomando en cuenta los nuevos retos a los que se han enfrentado los docentes en los últimos tiempos.

“Hemos visto cómo las nuevas modalidades requieren de un espacio interdisciplinario de enriquecimiento, empatía, flexibilidad y creatividad de parte de los docentes en su labor hercúlea para servir a sus estudiantes durante la pandemia”, dijo Emily Zhukov, artista y educadora norteamericana radicada en Panamá, y una de las organizadoras y facilitadoras del seminario-taller. “Hemos visto cómo la colaboración nutritiva entre la ciencia y el arte genera nuevas vías para entender el mundo. El Diseño Universal para el Aprendizaje asegura equidad en el acceso a los conocimientos para todos los alumnos”, agregó Zhukov.

A lo largo de una semana, los educadores dispondrán un espacio de exploración para poner en práctica los modelos del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y del Aprendizaje por Indagación (Inquiry Based Learning, en inglés), en colaboración con artistas locales e investigadores del Instituto Smithsonian, removiendo barreras al aprendizaje mediante el arte y la ciencia. Estas nuevas estrategias y herramientas creativas les permitirán fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la ciencia tanto presencial como virtualmente.

Los 40 docentes participantes fueron seleccionados con base en el orden de recepción de formularios y buscando garantizar una representación geográfica equitativa de todo el país. La capacitación cuenta con el apoyo de David y Patricia Jernigan y de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

