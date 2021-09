Kermit’s birds / Las Aves de Kermit

Gray-necked Wood-Rail ~ Rascón-Montés Cuelligris ~ Aramides cajanea. Encontrado detrás de Krispy Kreme Donuts, Costa del Este, Panama ©Kermit Nourse.

Gray-necked Wood-Rail

Rascón-Montés Cuelligris

The Gray-necked Wood-Rail, although widespread from parts of Mexico through Central America to southern Brazil, is a rare find because it seldom ventures into the open. It feeds mostly on invertabrates. It lives along rivers and streams that run through or next to forested areas and in mangrove swamps. It will go up to about 4,000 feet above sea level and is found on both sides of the isthmus – more frequently on the Atlantic Side – and on some of Panama’s larger Pacific islands.

El Rascón-Montés Cuelligris, aunque está muy extendido desde partes de México a través de América Central hasta el sur de Brasil, es un hallazgo raro porque rara vez se aventura al aire libre. Se alimenta principalmente de invertabrados. Vive a lo largo de ríos y arroyos que corren a través o al lado de áreas boscosas y en manglares. Se elevará a unos 4.000 pies sobre el nivel del mar y se encuentra a ambos lados del istmo, con mayor frecuencia en el lado atlántico, y en algunas de las islas más grandes del Pacífico de Panamá.

