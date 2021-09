The Panama News blog links, September 19, 2021

The Panama News blog links

a Panama-centric selection of other people’s work

una selección Panamá-céntrica de las obras de otras personas

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

Mundo Marítimo, Canadian Pacific cierra acuerdo para adquirir Kansas City Southern

gCaptain, Maersk’s bleak outlook on supply chain chaos

La Estrella, Piden igualdad de oportunidades para la limpieza en Tocumen

La Prensa, Unión Europa permite uso de certificado de vacunación digital de Panamá

Seatrade, Shipping needs to face social inequality challenge

Economy / Economía

CBC, Teetering developer Evergrande sparks contagion fears for China’s economy

de León, Latin America’s post-pandemic energy transition

Skidelsky, Where has all the money gone?

Science & Technology / Ciencia & Teconología

Scientific American, Masks protect schoolkids from COVID

The New York Times, The scientist and the AI-assisted, remote-control killing machine

Aviacionline, Exitoso primer vuelo del avión eléctrico de Rolls-Royce

MIT Technology Review, Troll farms on Facebook before 2020 election

News / Noticias

FOCO, Manifestación contundente en la Asamblea Nacional

TVN, Cortizo preocupado por las reformas del TE al Código Electoral

La Estrella, Fuerza de Tarea Conjunta EEUU-RP con sede en Amador

IFLScience, The bizarre story of the Bitcoin Bros and their doomed floating utopia

AFP, Bukele cierra la puerta a aborto y matrimonio igualitario

El País, Colombia: the deadliest country for environmentalists in 2020

AP: In edgy Washington, police outnumber J6 protesters

The New Yorker, The Forever Trial at Guantanamo

Raw Story, Eric Trump’s getting ‘subpoena after subpoena after subpoena’

Opinion / Opiniones

Allen, Can Francis and ‘Super Mario’ position Europe between AUKUS and China?

Hindustan Times, Facebook’s broken policies, tech, and management

Shaw, Top five lessons of Newsom’s big win

Proiettis, La letra escarlata del senderismo

Rozén, Aquel Septiembre

El-Sayed, Muslim Americans 20 years later

Sáez Llorens, La mentalidad antivacunas

López, ¿Hacia dónde encaminan el proceso electoral?

Carles: Marcha, manifestación, vigilia y desahogo

Turner, Hacia un nuevo sistema electoral

Culture / Cultura

Smithsonian, Josephine Baker to be buried at Paris’s Pantheon

TVN: Ailín Solís, del patinaje al realce de la cultura guna

BBC, Singularidades del mapudungún, la lengua mapuche

Wigger, Underneath all the makeup, who was the real Tammy Faye?

