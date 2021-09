¿Wappin? Soul show…

Panama’s Luci & the Soul Brokers, a few years ago in Italy.

Luci & the Soul Brokers de Panamá, desde hasta unos pocos años en Italia.

It translates to “alma” but everyone knows soul

Se traduce como “alma”, pero todos conocen soul

Mama Saturn’s Virtual Concert

https://youtu.be/i2XUrySbdUE

Temptations – Just My Imagination

https://youtu.be/M5Z9-QCmZyw

Luci & The Soul Brokers – Surprise

https://youtu.be/baDYjoCQ-Ek

Lila Iké – Tiny Desk (Home) Concert

https://youtu.be/mbPa0QH_zxA

Four Tops – Are You Man Enough?

https://youtu.be/faaxsHyyIzY

Adele Live Full Concert 2020

https://youtu.be/fSOT7mYZ6Cs

The Soul Fantastics – Ven a mi

https://youtu.be/Z4hNSO_8f_w

Chaka Khan at Pori Jazz 2002

https://youtu.be/JmyR84zqb0o

Joan Osborne – What Becomes of the Broken Hearted

https://youtu.be/gA0GcXV2njY

Celeste & Paul Weller – You Do Something To Me

https://youtu.be/lUPsKZfuXi8

Stevie Wonder at Glastonbury 2010

https://youtu.be/Dl5j18zyVTM

~ ~ ~

