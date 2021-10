Polo Ciudadano, Por eso no los defendemos

No benefician al pueblo panameño: ni las grandes firmas

de abogados, ni las empresas de maletín, ni los bancos

por Polo Ciudadano

Acaba de estallar un nuevo escándalo mundial que constituye la segunda parte de los llamados “Panamá Papers” y que han dado en llamar ahora los “Papeles de Pandora”. Nuevamente quedan al descubierto cientos de millonarios que se activan como políticos, empresarios, artistas y deportistas y usan “empresas de maletín” creadas por firmas de abogados para esconder sus fortunas, evadir impuestos en sus países y, algunos, lavar dineros mal habidos.

Otra vez aparece una gran firma de abogados como promotora de este tipo de cuestionables negocios: “Alemán, Cordero, Galindo y Lee” – ALCOGAL. Enseguida salta a la vista que sus socios principales han sido ministros en diversos gobiernos antipopulares y partidos políticos a lo largo de las últimas décadas: Jaime Alemán, Carlos Cordero, Aníbal Galindo y Jorge Federico Lee.

Según denuncia hecha por el llamado Consorcio de Periodistas, publicada por el diario El País de España, el 3 de octubre del presente, “ALCOGAL montó empresas opacas para 160 políticos y cargos públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países”.

La labor de este bufete de abogados, al igual que el de Mossack-Fonseca, denunciado en 2016 en los “Papeles de Panamá”, consiste en crear empresas de maletín en favor de gente que quiere esconder sus dineros en paraísos fiscales, de manera la empresa oculte los nombres de sus verdaderos dueños. De esta manera es difícil para las entidades fiscales o policiales rastrearlas, ya sea para cobrarles impuestos o descubrir sobornos a cambio de obras públicas o lavar dinero procedente de fuentes ilícitas.

Así aparece gente vinculada a conocidos casos de sobornos y enriquecimiento ilícito como el Fifagate y el caso Odebrecht. Donde además aparecen como beneficiarios de estas empresas de maletín tres presidentes activos de América Latina: Piñera de Chile, Lasso de Ecuador y Abinader de República Dominicana. También tres expresidentes panameños: Ernesto “Toro” Pérez Balladares, Ricardo Martinelli y Juan C. Varela.

Desde el Polo Ciudadano de Panamá exigimos al Ministerio Público una investigación exhaustiva sobre este caso para determinar si se han producido hechos punibles que deban ser llevados a la justicia. Exigimos que deje de haber impunidad en estos casos de “alto perfil” y “cuello blanco” que nunca son castigados. El lavado de dinero, los sobornos y la evasión fiscal son delitos para quienes lo cometen y para quienes ayudan a cometerlos en calidad de cómplices, así sean abogados.

El Polo Ciudadano de Panamá repudia los intentos del gobierno panameño y de otras entidades que pretenden presentar los negociados de los grandes bufetes de abogados y banqueros como “intereses de la nación panameña”. Por el contrario, ellos y sus “clientes”, han hecho sus fortunas a costa del pueblo panameño y otros pueblos de Latinoamérica. En un momento de crisis, en que se nuestros pueblos sufren el hambre y el desempleo, los malos servicios públicos por falta de recursos, más que nunca debe perseguirse y castigarse la evasión de impuestos y el lavado de dinero.

