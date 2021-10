¿Wappin? Escuche estos conciertos / Listen to these concerts

Chilean saxophonist Melissa Aldana in 2015. Photo by Zoran Kozina.

Four concerts and an African TV presentation

Cuatro conciertos y una presentación de televisión africana

Bruce Springsteen concert in New York 2016

https://youtu.be/3blzcipjK3s

Melissa Aldana Quartet at the Pocantico Center 2021

https://youtu.be/T8EKeZCtPPc

Señor Loop concierto en Chiriquí 2015

https://youtu.be/4cbcq3izmNk

BET Africa presents Zahara Ndiza In Her Voice

https://youtu.be/n7xXiIOegYg

Mon Laferte concierto Viña del Mar 2017

https://youtu.be/OSoCF1lud0E

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.