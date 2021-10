¿Wappin? Hurto SA / Thievery Corporation

What else can you call those people?

¿De qué otra manera puedes llamar a esas personas?

Black Uhuru – Thievery Corporation

https://youtu.be/xt6VekCVrqg

Mazzy Star – Fade Into You

https://youtu.be/8LHosKjKwwE

Rubén Blades – País Portatil

https://youtu.be/EX_M7MOKaO8

Enrique Bunbury – Parecemos Tontos

https://youtu.be/R59REuaYfpE

Lou Reed, Dick Wagner, Steve Hunter et al – Sweet Jane

https://youtu.be/PmhJ0bCYJy8

Denise Gutiérrez & Zoé – Luna

https://youtu.be/6UC7U3AeADU

Bob Dylan – License to Kill

https://youtu.be/HRrlFYg2QkI

OLOX – Crying of Earth

https://youtu.be/bBfK-vGygvk

Nina Simone – Don’t Let Me Be Misunderstood

https://youtu.be/a4XScCOvadU

Carlos Martínez – El Presidiario

https://youtu.be/gkAdQF42em8

Adele – Set Fire to the Rain

https://youtu.be/QDt__hwn7Nc

Janis Joplin – Summertime

https://youtu.be/P5ed5bz_5Sc

Bob Marley – No Woman No Cry

https://youtu.be/2Dq33kK9nDU

Kany García & Carlos Vives – Búscame

https://youtu.be/GshgfYYhLJY

Natalia Lafourcade – NPR Music Tiny Desk Concert

https://youtu.be/JODaYjDyjyQ

~ ~ ~

