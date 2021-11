¿Wappin? A soulful set from The Crossroads of The World

A bulker in the canal, taken from the Biomuseo. Archive photo by Eric Jackson.

Nuestra selección del Día de Colón

Our Colon Day set

Lord Cobra – Colón Colón

https://youtu.be/4Xvx_XrHSEU

Adele – Rolling in the Deep

https://youtu.be/AzynPO9pidM

Peter Tosh – Burial

https://youtu.be/eirblXMl30s

Rosario Flores & El Cigala – Te quiero, te quiero

https://youtu.be/RTgDZapqHVI

Erika Ender – Te Conozco De Antes

https://youtu.be/-uc9_TuB-zk

Temptations – I Wish It Would Rain

https://youtu.be/v7SRPN-UBHE

Yomira John – Madre Tierra

https://youtu.be/tuwAnf2pop0

Percy Sledge – When a Man Loves a Woman

https://youtu.be/6meW-K-1e7Q

Natalia Lafourcade – La Llorona

https://youtu.be/HD4zaYWH09Q

Patti Smith – Because The Night

https://youtu.be/uoGdx3I3dPE

The Chi-Lites – Oh Girl

https://youtu.be/LwjsVD23Z3E

Tracy Chapman – Baby Can I Hold You

https://youtu.be/QvYSckKSL5g

Ben E. King – Stand by Me

https://youtu.be/eJ4i-QbXG54

Carlos Martínez – Los Barcos en la Bahia

https://youtu.be/_1j6pWc8MMA

Susana Baca – Concierto Maestra Vida

https://youtu.be/pHrCTbdUraU

~ ~ ~

