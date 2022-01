¿Wappin? New Year’s Eve concerts for a year when you should stay home

Foto del archivo por Eric Jackson.

A New Year festival for those hunkering down

Un festival de año nuevo para los que se agachan

Dua Lipa – Tiny Desk Concert

https://youtu.be/F4neLJQC1_E

Taylor Swift – 1989 World Tour (Live 2015)

https://youtu.be/pFPakqyJKTo

Sech, con Mario Spinali & Jhon El Divertido – Unplugged

https://youtu.be/ar1rtzH-CqM

Iggy Pop – Live in Paris 2019

https://youtu.be/vyLN9L7iiAo

Romeo Santos – Viña del Mar 2015

https://youtu.be/LRlXkhqam3M

Joss Stone – Stoned at Luna Park, Argentina, 2015

https://youtu.be/10lpglxnM0I

Hello Seahorse! – Guinness Fest 2021

https://youtu.be/KV7cKca8mVo

