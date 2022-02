MINSA impone multa por desinformación antivacunación y antimascarilla

Esta es una declaración hecha y un símbolo ofrecido por un seguidor del Dr. Roa en Twitter. No es una declaración de apoyo editorial por The Panama News de lo que ella o sus seguidores digan o hagan, sino para informar a los lectores de una dimensión de lo que está pasando aquí. Editorialmente, deploramos la conducta antivacunas ilegal, pero apoyamos el derecho de cualquiera que piense que ha sido agraviado por lo que se considera un decreto inapropiado a apelar a los tribunales para obtener reparación. Nuestros lectores que no son panameños y viven en Panamá deben leer detenidamente lo que dice el MINSA y las advertencias anteriores: desafiar los decretos de salud de Panamá, o instar a otros a desafiarlos, es algo que podría resultar en su deportación de Panamá.

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~