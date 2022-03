Alianza Ciudadana Pro Justicia, Impunidad por decisión del Tribunal Electoral

Miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia

ORGANIZACIONES

1. Afro Panameña Soy

2. Asociación de Criminología y Victimología de Panamá

3. Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP)

4. Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP)

5. Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)

6. Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA)

7. Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

8. Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá

9. Comité de América Latina y del Caribe para la defensa de los derechos de la

Mujer (CLADEM)

10. Espacio Encuentro de Mujeres

11. Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana

12. Fundación Levántate y Anda

13. Fundación Iguales

14. Juntos Decidimos

15. La Perseverancia

16. Mesa de Análisis de Leyes y Políticas Públicas de Discapacidad (MELEDIS)

17. Red Nacional de Apoyo a la Niñez y a la Adolescencia en Panamá

18. Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá

MIEMBROS PARTICULARES

1. Mariela Arce – Educadora Popular

2. Santander Tristán- Abogado, miembro fundador

3. Carlos Lee – Abogado, miembro fundador.

4. Aura Guerra de Villalaz – Abogada, miembra fundadora.

5. Magaly Castillo – Miembro fundadora, abogada.

6. Aida Jurado – Abogada docente

7. Maity Álvarez – Abogada

8. Roberto Bruneau – Defensor de derechos humanos

9. Rubén E. Rodríguez – Abogado/expresidente del Colegio Nacional de Abogados

10. Rafael Candanedo – Periodista

11. Jacob Cabrera – Abogado – Provincia Chiriquí

12. Ramiro Esquivel – Abogado Penalista

13. Cherty Mendieta – Abogada mediadora

14. Armando Fuentes – Abogado penalista

15. Carlos Méndez Abogado- Defensor del Derechos Humanos

16. Eneida Perryman – Abogada mediadora

17. Karisbeth Pérez – Abogada mediadora

18. María Soledad Porcell – Abogada ambientalista

19. Virginia Alvarado – Contadora auditora

20. Katya Diaz Trabajadora social y activista por los Derechos Humanos.

21. Susana Serracín – Abogada ambientalista

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~