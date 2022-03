Formación gratuita en teatro y danza brindará el Festival de Artes Escénicas

Talleres en teatro en danza

por Roberto Enrique King — FAE / GECU

Reconocidos especialistas tanto nacionales como extranjeros, estarán a cargo del segmento Lab Formativo FAE que se ofrecerá entre el 5 y el 10 de abril próximo, en el marco del 11° FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS 2022 (FAE2022), organizado por la Fundación FAE con el apoyo principal de Micultura, Iberescena y Alcaldía de Panamá y cuyo fin es potenciar la reactivación económica y cultural del país y al mismo tiempo contribuir a la salud mental y espiritual de nuestro público.

Estas actividades, que beneficiarán a artistas y estudiantes con los conocimientos y experiencias de grandes maestros de la escena, y que responden a la intención que lleva adelante el festival, desde su creación en 2004, de ayudar a desarrollar y actualizar el teatro y la danza contemporánea en nuestro medio, constará de talleres, seminarios, clases maestras y conversatorios de estas dos disciplinas, tanto virtuales como presenciales, de forma gratuita.

Para artistas y gestores en general se ofrecerá el taller ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÒN DE ORGANIZACIONES ARTÌSTICAS Y CULTURALES, a cargo de la especialista Consuelo Salas, de Colombia, del martes 5 al sábado 9, de forma virtual. Entretanto el seminario teatral TENDENCIAS DE LA ESCENA LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA, a cargo de la crítica Vivian Martínez, de Cuba, tendrá lugar del miércoles 6 al sábado 9, también en formato virtual y el taller titulado, LA VOZ Y LA ACCIÓN ESCÉNICA, será dictado por Sharo Cerquera, de Colombia, en forma presencial en las instalaciones del Estudio Multiuso del GECU, los días viernes 8 y sábado 9.

También habrá conversatorios cortos después de cada una de las obras teatrales que se presentarán de España, México y Portugal en el Teatro Nacional.

En cuanto a danza, el taller titulado CONEXIONES INESPERADAS lo dictará José Andrés Álvarez, de Costa Rica en forma virtual, del martes 5 al sábado 9, mientras que el miércoles 6 se llevará a cabo la clase maestra de la compañía de danza de Francia, Laboration Art Company y el viernes 8 la de la compañía TL Collective de EEUU, ambas en la Academia Steps.

También la compañía de EEUU impartirá un taller los días jueves 7 y sábado 9 especialmente para jóvenes bailarines de Santa Ana y Catedral, que forman parte de los programas culturales y sociales que desarrolla en esas áreas de la ciudad la Fundación Enlaces.

Las actividades formativas del FAE 2022 estarán a disposición de los artistas y estudiantes escénicos interesados sin costo, en consideración a las circunstancias económicas que estamos viviendo a nivel nacional y global, pero requieren reserva previa. Para mayor información, horarios y datos de inscripción deberán comunicarse con Gloriped Cerpa (teatro) al 6268-8477 y Mónica Concepción (danza) al 6252-5126 o con ambas al correo labformativofae@gmail.com.

