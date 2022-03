State of the Union / Estado de la Unión: What Dems say / Que dicen Demócratas

Texto del discurso de Joe Biden

Señora oradora, señora vicepresidenta, nuestra primera dama y segundo caballero. Miembros del Congreso y del gabinete. Magistrados de la Corte Suprema. Mis compatriotas estadounidenses.

El año pasado Covid-20 nos mantuvo separados. Este año por fin estamos juntos de nuevo. Esta noche nos reunimos como demócratas, republicanos e independientes. Pero lo más importante como estadounidenses. Con un deber mutuo hacia el pueblo estadounidense según la Constitución. Y con una determinación inquebrantable de que la libertad siempre triunfará sobre la tiranía.

Hace seis días, Vladimir Putin de Rusia trató de sacudir los cimientos del mundo libre pensando que podría hacer que se doblegase a sus amenazas. formas. Pero calculó mal. Pensó que podría entrar en Ucrania y el mundo se daría la vuelta.

En cambio, se encontró con un muro de fuerza que nunca imaginó. Conoció al pueblo ucraniano. Desde el presidente Zelenskyy hasta todos los ucranianos, su valentía, su coraje y su determinación inspiran al mundo. Grupos de ciudadanos bloqueando tanques con sus cuerpos. Todos, desde estudiantes hasta maestros jubilados convertidos en soldados defendiendo su patria.

En esta lucha, como dijo el presidente Zelenskyy en su discurso ante el Parlamento Europeo, «La luz vencerá a la oscuridad». El embajador de Ucrania en los Estados Unidos está aquí esta noche.

Que cada uno de nosotros aquí esta noche en esta cámara envíe una señal inequívoca a Ucrania y al mundo. Por favor, levántese si puede y demuestre que, sí, nosotros, los Estados Unidos de América, estamos con el pueblo ucraniano.

A lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión y causan más caos. Ellos siguen moviéndose. Y los costos y las amenazas para Estados Unidos y el mundo siguen aumentando. Es por eso que se creó la alianza de la OTAN para asegurar la paz y la estabilidad en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es miembro junto con 27 otras naciones. Importa. La diplomacia estadounidense importa. Americano resolver asuntos.

El último ataque de Putin contra Ucrania fue premeditado y no provocado. Rechazó los repetidos intentos de diplomacia. Pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Y pensó que podía dividirnos en casa. Putin estaba equivocado. Estábamos listos.

Aquí está lo que hicimos. Nos preparamos extensa y cuidadosamente. Pasamos meses construyendo una coalición de otras naciones amantes de la libertad desde Europa y las Américas hasta Asia y África para confrontar a Putin. Pasé incontables horas unificando a nuestros aliados europeos. Compartimos con el mundo por adelantado lo que sabíamos que Putin estaba planeando y precisamente cómo trataría de justificar falsamente su agresión.

Contrarrestamos las mentiras de Rusia con la verdad. Y ahora que ha actuado, el mundo libre lo está responsabilizando. Junto con veintisiete miembros de la Unión Europea, incluidos Francia, Alemania, Italia, así como países como el Reino Unido, Canadá, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda y muchos otros, incluso Suiza.

Estamos infligiendo dolor a Rusia y apoyando al pueblo de Ucrania. Putin está ahora más aislado del mundo que nunca. Junto con nuestros aliados, en este momento estamos aplicando poderosas sanciones económicas. Estamos separando a los bancos más grandes de Rusia del sistema financiero internacional. Impedir que el banco central de Rusia defienda el rublo ruso haciendo que el «fondo de guerra» de $600 Billones de Putin no tenga valor. Estamos obstruyendo el acceso de Rusia a la tecnología que socavará su fortaleza económica y debilitará su ejército en los años venideros.

Esta noche les digo a los oligarcas rusos ya los líderes corruptos que han defraudado miles de millones de dólares a este régimen violento. El Departamento de Justicia de EE. UU. está reuniendo un grupo de trabajo dedicado para perseguir los crímenes de los oligarcas rusos. Nos unimos a nuestros aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus apartamentos de lujo y sus aviones privados. Venimos por tus ganancias mal engendradas.

Y esta noche estoy anunciando que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, aislando aún más a Rusia. – y agregando una presión adicional – a su economía. El rublo ha perdido 23 % de su valor. El mercado de valores ruso ha perdido 30 % de su valor y la cotización permanece suspendida. La economía de Rusia se tambalea y solo Putin tiene la culpa.

Junto con nuestros aliados, brindamos apoyo a los ucranianos en su lucha por la libertad. Asistencia militar. Asistencia económica. Asistencia humanitaria. Estamos dando más de $ 1 mil millones en asistencia directa a Ucrania. Y continuaremos ayudando al pueblo ucraniano mientras defiende a su país y ayudando a aliviar su sufrimiento.

Permítanme ser claro, nuestras fuerzas no están comprometidas y no participarán en un conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania. Nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados de la OTAN, en caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste. Para ese propósito, hemos movilizado fuerzas terrestres, escuadrones aéreos y despliegues de barcos estadounidenses para proteger a los países de la OTAN, incluidos Polonia, Rumania, Letonia, Lituania y Estonia. Como he dejado muy claro, Estados Unidos y nuestros aliados defenderán cada centímetro del territorio de los países de la OTAN con toda la fuerza de nuestro poder colectivo. Y seguimos con los ojos claros.

Los ucranianos están contraatacando con puro coraje. Pero los próximos días, semanas, meses, serán duros para ellos. Putin ha desatado la violencia y el caos. Pero si bien puede obtener ganancias en el campo de batalla, pagará un alto precio continuo a largo plazo.

Y un orgulloso pueblo ucraniano, que ha conocido 35 años de independencia, han demostrado repetidamente que no tolerarán a nadie que intente hacer retroceder a su país .

A todos los estadounidenses, seré honesto con ustedes, como siempre les prometí. Un dictador ruso, invadiendo un país extranjero, tiene costos en todo el mundo. Y estoy tomando medidas enérgicas para asegurarme de que el dolor de nuestras sanciones esté dirigido a la economía de Rusia. Y usaré todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a las empresas y los consumidores estadounidenses.

Esta noche puedo anunciar que Estados Unidos ha trabajado con 35 otros países para lanzar 60 millones de barriles de petróleo de reservas en todo el mundo. América liderará ese esfuerzo, lanzando 29 Millones de barriles de Reserva Estratégica de Petróleo propia. Y estamos listos para hacer más si es necesario, unidos con nuestros aliados.

Estos pasos ayudarán a reducir los precios de la gasolina aquí en casa. Y sé que las noticias sobre lo que está pasando pueden parecer alarmantes. Pero quiero que sepas que vamos a estar bien. Cuando se escriba la historia de esta era, la guerra de Putin contra Ucrania habrá dejado a Rusia más débil y al resto del mundo más fuerte.

Si bien no debería haber sido algo tan terrible para que la gente de todo el mundo viera lo que está en juego, ahora todos lo ven con claridad. . Vemos la unidad entre los líderes de las naciones y una Europa más unificada, un Occidente más unificado. Y vemos unidad entre las personas que se reúnen en grandes multitudes en las ciudades de todo el mundo, incluso en Rusia, para demostrar su apoyo a Ucrania. En la batalla entre la democracia y la autocracia, las democracias se están elevando al momento, y el mundo claramente está eligiendo el lado de la paz y la seguridad.

Esta es una prueba real. Va a llevar tiempo. Así que sigamos inspirándonos en la voluntad de hierro del pueblo ucraniano. A nuestros compatriotas estadounidenses ucranianos que forjan un vínculo profundo que conecta a nuestras dos naciones, estamos con ustedes. Putin puede rodear Kiev con tanques, pero nunca ganará los corazones y las almas del pueblo ucraniano. Él nunca extinguirá su amor por la libertad. Él nunca debilitará la determinación del mundo libre.

Nos reunimos esta noche en un Estados Unidos que ha vivido dos de los años más difíciles que esta nación haya enfrentado jamás. La pandemia ha estado castigando. Y muchas familias viven de cheque en cheque, luchando para mantenerse al día con el aumento del costo de los alimentos, el gas, la vivienda y mucho más.

Entiendo. Recuerdo cuando mi papá tuvo que dejar nuestra casa en Scranton, Pensilvania para buscar trabajo. Crecí en una familia donde si subía el precio de la comida, lo sentías. Por eso, una de las primeras cosas que hice como Presidente fue luchar para aprobar el Plan de Rescate Estadounidense. Porque la gente estaba sufriendo. Necesitábamos actuar, y lo hicimos.

Pocas leyes han hecho más en un momento crítico de nuestra historia para sacarnos de la crisis. Impulsó nuestros esfuerzos para vacunar a la nación y combatir el COVID-15. Proporcionó un alivio económico inmediato para decenas de millones de estadounidenses. Ayudó a poner comida en su mesa, mantener un techo sobre sus cabezas y reducir el costo del seguro médico. Y como solía decir mi papá, le dio a la gente un poco de espacio para respirar.

Y a diferencia del recorte de impuestos de $2 billones aprobado en la administración anterior que benefició al 1% superior de los estadounidenses, el Plan de Rescate Estadounidense ayudó a la gente trabajadora _ y no dejó a nadie atrás. Y funcionó. Creó puestos de trabajo. Muchos trabajos. De hecho, nuestra economía creó más de 6,5 millones de nuevos puestos de trabajo el año pasado, más puestos de trabajo creados en un año que nunca antes en la historia de Estados Unidos.

Nuestra economía creció a una tasa de 5.7% el año pasado, el crecimiento más fuerte en casi 40 años, el primer paso para traer un cambio fundamental a una economía que no ha No funcionó para los trabajadores de esta nación durante demasiado tiempo.

Por el pasado 40 años se nos dijo que si concedíamos exenciones fiscales a los que estaban en la cima, los beneficios llegarían a todos los demás. Pero esa teoría del goteo condujo a un crecimiento económico más débil, salarios más bajos, mayores déficits y la brecha más amplia entre los que están en la cima y todos los demás en casi un siglo.

El vicepresidente Harris y yo nos postulamos para el cargo con una nueva visión económica para Estados Unidos. Invierte en América. Educar a los estadounidenses. Hacer crecer la fuerza de trabajo. Construya la economía de abajo hacia arriba y de la mitad hacia afuera, no de arriba hacia abajo. Porque sabemos que cuando crece la clase media, los pobres tienen un escalafón y a los ricos les va muy bien.

Estados Unidos solía tener las mejores carreteras, puentes y aeropuertos del mundo. Ahora nuestra infraestructura está clasificada th en el mundo. No podremos competir por los trabajos de los 21 Siglo XXI si no arreglamos eso. Por eso fue tan importante aprobar la Ley de Infraestructura Bipartidista, la inversión más radical para reconstruir Estados Unidos en la historia. Este fue un esfuerzo bipartidista y quiero agradecer a los miembros de ambos partidos que trabajaron para que esto sucediera.

Hemos terminado de hablar de semanas de infraestructura. Vamos a tener una década de infraestructura. Va a transformar Estados Unidos y nos pondrá en el camino para ganar la competencia económica de 21 Siglo XXI que enfrentamos con el resto del mundo_particularmente con China. Como le dije a Xi Jinping, nunca es una buena apuesta apostar contra el pueblo estadounidense.

Crearemos buenos empleos para millones de estadounidenses, modernizando carreteras, aeropuertos, puertos y vías fluviales en todo Estados Unidos. Y lo haremos todo para resistir los efectos devastadores de la crisis climática y promover la justicia ambiental. Construiremos una red nacional de 600,000 estaciones de carga de vehículos eléctricos , comenzar a reemplazar las tuberías de plomo venenosas_para que todos los niños_y todos los estadounidenses_tengan agua limpia para beber en el hogar y en la escuela, proporcionar Internet de alta velocidad asequible para todas las comunidades estadounidenses_urbanas, suburbanas, rurales y tribales.

4,000 ya se han anunciado proyectos. Y esta noche, estoy anunciando que este año vamos a empezar a arreglar 65,10 millas de carretera y 1,475 Puentes en mal estado. Cuando usamos los dólares de los contribuyentes para reconstruir Estados Unidos, vamos a comprar productos estadounidenses: comprar productos estadounidenses para respaldar los empleos estadounidenses.

El gobierno federal gasta alrededor de $600 Mil millones al año para mantener el país seguro y protegido. Ha habido una ley en los libros durante casi un siglo para garantizar que los dólares de los contribuyentes respalden los empleos y las empresas estadounidenses. Todas las Administraciones dicen que lo harán, pero en realidad lo estamos haciendo. Compraremos productos estadounidenses para asegurarnos de que todo, desde la cubierta de un portaaviones hasta el acero de las barandillas de las carreteras, se fabrique en Estados Unidos.

Pero para competir por los mejores trabajos del futuro, también debemos nivelar el campo de juego con China y otros competidores. Por eso es tan importante aprobar la Ley de Innovación Bipartidista sentada en el Congreso que hará inversiones récord en tecnologías emergentes y fabricación estadounidense.

Déjame darte un ejemplo de por qué es tan importante aprobarlo. Si viajas 11 millas al este de Columbus, Ohio, encontrará 1, 000 acres vacíos de tierra. No parecerá gran cosa, pero si te detienes y miras de cerca, verás un «Campo de sueños», el terreno sobre el cual se construirá el futuro de Estados Unidos.

Aquí es donde Intel, la compañía estadounidense que ayudó a construir Silicon Valley, construirá su $21 mil millones de semiconductores «megasitio». Hasta ocho fábricas de última generación en un solo lugar. , nuevos trabajos bien pagados. Algunas de las manufacturas más sofisticadas del mundo para hacer chips de computadora del tamaño de la yema de un dedo que alimentan el mundo y nuestra vida cotidiana. teléfonos inteligentes La Internet. Tecnología que aún tenemos que inventar.

Pero eso es solo el comienzo. El CEO de Intel, Pat Gelsinger, quien está aquí esta noche, me dijo que están listos para aumentar su inversión de $22 mil millones a $100 mil millones. Esa sería una de las mayores inversiones en manufactura en la historia de Estados Unidos.

Y todo lo que están esperando es que usted apruebe este proyecto de ley. Así que no esperemos más. Envíalo a mi escritorio. Lo firmaré. Y despegaremos de verdad.

E Intel no está solo. Algo está pasando en Estados Unidos. Solo mira a tu alrededor y verás una historia asombrosa. El renacimiento del orgullo que proviene de estampar productos «Made In America». La revitalización de la fabricación estadounidense. Las empresas están optando por construir nuevas fábricas aquí, cuando hace tan solo unos años, las habrían construido en el extranjero. Eso es lo que está pasando. Ford está invirtiendo $ mil millones para construir vehículos eléctricos, creando 14,000 puestos de trabajo en todo el país. GM está realizando la inversión más grande en su historia_ $ 7 mil millones para construir vehículos eléctricos, creando 4, 000 puestos de trabajo en Michigan.

En total, creamos 369, nuevos puestos de trabajo de fabricación en Estados Unidos el año pasado. Impulsado por personas que he conocido como JoJo Burgess, de generaciones de trabajadores siderúrgicos sindicales de Pittsburgh, que está aquí con nosotros esta noche. Como dice el senador de Ohio Sherrod Brown, «Es hora de enterrar la etiqueta «Rust Belt». Es hora.

Pero con todos los aspectos positivos de nuestra economía, el crecimiento récord del empleo y los salarios más altos, demasiadas familias luchan por mantenerse al día con las facturas. La inflación les está robando las ganancias que de otro modo podrían sentir. Lo entiendo. Es por eso que mi máxima prioridad es tener los precios bajo control.

Mire, nuestra economía se recuperó más rápido de lo que la mayoría predijo, pero la pandemia significó que las empresas tuvieron dificultades para contratar suficientes trabajadores para mantener la producción en sus fábricas. La pandemia también interrumpió las cadenas de suministro mundiales. Cuando las fábricas cierran, lleva más tiempo fabricar los productos y llevarlos del almacén a la tienda, y los precios suben. Mira los autos. El año pasado, no había suficientes semiconductores para fabricar todos los autos que la gente quería comprar. Y adivina qué, los precios de los automóviles subieron.

Entonces, tenemos una elección. Una forma de combatir la inflación es reducir los salarios y empobrecer a los estadounidenses. Tengo un mejor plan para combatir la inflación. Reduzca sus costos, no sus salarios. Fabricar más automóviles y semiconductores en Estados Unidos. Más infraestructura e innovación en América. Más bienes moviéndose más rápido y más barato en Estados Unidos. Más trabajos en los que pueda ganarse bien la vida en Estados Unidos. Y en lugar de depender de cadenas de suministro extranjeras, hagámoslo en Estados Unidos.

Los economistas lo llaman «aumentar la capacidad productiva de nuestra economía». Yo lo llamo construir una América mejor. Mi plan para combatir la inflación reducirá sus costos y reducirá el déficit. Los premios Nobel de economía dicen que mi plan aliviará las presiones inflacionarias a largo plazo. Los principales líderes empresariales y la mayoría de los estadounidenses apoyan mi plan.

Y este es el plan: Primero, reduzca el costo de los medicamentos recetados. Solo mira la insulina. Uno de cada diez estadounidenses tiene diabetes. En Virginia conocí a un 13 un niño de un año de edad llamado Joshua Davis. Tanto él como su papá tienen diabetes tipo 1, lo que significa que necesitan insulina todos los días. La insulina cuesta alrededor de $ un vial para hacer. Pero las compañías farmacéuticas cobran a familias como Joshua y su papá hasta 27 veces más. Hablé con la mamá de Joshua. Imagínese lo que es mirar a su hijo que necesita insulina y no tener idea de cómo va a pagarla. Lo que le hace a su dignidad, su capacidad de mirar a su hijo a los ojos, de ser el padre que espera ser.

Joshua está aquí con nosotros esta noche. Ayer fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños, amigo.

Por Josué, y por el 200,000 otros jóvenes con diabetes tipo 1, limitemos el costo de la insulina a $35 al mes para que todos puedan permitírselo. A las compañías farmacéuticas les seguirá yendo muy bien. Y mientras estamos en eso, dejemos que Medicare negocie precios más bajos para los medicamentos recetados, como ya lo hace el VA. Mire, el American Rescue Plan está ayudando a millones de familias con planes de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio a ahorrar $2,369 al año en sus primas de atención médica. Cerremos la brecha de cobertura y hagamos que esos ahorros sean permanentes.

Segundo: reducir los costos de energía para las familias en un promedio de $500 al año luchando contra el cambio climático. Proporcionemos inversiones y créditos fiscales para climatizar sus hogares y negocios para que sean energéticamente eficientes y obtenga un crédito fiscal; duplicar la producción de energía limpia de Estados Unidos en energía solar, eólica y mucho más; baje el precio de los vehículos eléctricos, ahorrándole otros $80 al mes porque nunca más tendrás que pagar en la bomba de gasolina.

Tercero: reducir el costo del cuidado de niños. Muchas familias pagan hasta $15,000 un año de cuidado infantil por niño. Las familias trabajadoras y de clase media no deberían tener que pagar más del 7% de sus ingresos por el cuidado de niños pequeños. Mi plan reducirá el costo a la mitad para la mayoría de las familias y ayudará a los padres, incluidas millones de mujeres, que abandonaron la fuerza laboral durante la pandemia porque no podían pagar el cuidado de los niños, para poder volver a trabajar.

Mi plan no termina ahí. También incluye atención domiciliaria y de largo plazo. Vivienda más asequible. Y Pre-K para cada niño de 3 y 4 años. Todo esto reducirá los costos.

Y bajo mi plan, nadie gana menos de $475,000 al año pagará un centavo adicional en nuevos impuestos. Nadie. Lo único en lo que todos los estadounidenses están de acuerdo es que el sistema fiscal no es justo. Tenemos que arreglarlo.

No busco castigar a nadie. Pero asegurémonos de que las corporaciones y los estadounidenses más ricos comiencen a pagar su parte justa. Apenas el año pasado, 55 Fortuna 500 las corporaciones ganaron $40 mil millones en ganancias y pagó cero dólares en impuestos federales sobre la renta. Eso simplemente no es justo. Por eso he propuesto un 13% tasa mínima de impuestos para corporaciones. Tenemos más de 130 países para acordar una tasa impositiva mínima global para que las empresas puedan No dejen de pagar sus impuestos en casa enviando empleos y fábricas al exterior. Por eso he propuesto cerrar las lagunas para que los muy ricos no paguen una tasa impositiva más baja que un maestro o un bombero.

Así que ese es mi plan. Hará crecer la economía y reducirá los costos para las familias. entonces que estamos esperando ‘ Hagamos esto. Y ya que está, confirme mis nominados a la Reserva Federal, que desempeña un papel fundamental en la lucha contra la inflación. Mi plan no solo reducirá los costos para darles a las familias una oportunidad justa, sino que reducirá el déficit.

La administración anterior no solo aumentó el déficit con recortes de impuestos para los muy ricos y las corporaciones, sino que socavó a los organismos de control cuyo trabajo era para evitar que los fondos de ayuda para la pandemia se desperdicien. Pero en mi administración, los perros guardianes han sido bien recibidos. Estamos persiguiendo a los delincuentes que robaron miles de millones en dinero de ayuda destinados a pequeñas empresas y millones de estadounidenses. Y esta noche anuncio que el Departamento de Justicia nombrará a un fiscal principal para el fraude pandémico.

Para fines de este año, el déficit se reducirá a menos de la mitad de lo que era antes de que asumiera el cargo. El único presidente que ha reducido el déficit en más de un billón de dólares en un solo año. Reducir sus costos también significa exigir más competencia. Soy capitalista, pero el capitalismo sin competencia no es capitalismo. Es explotación y hace subir los precios. Cuando las corporaciones no tienen que competir, sus ganancias aumentan, sus precios aumentan y las pequeñas empresas y los agricultores y ganaderos familiares se hunden. Vemos que sucede con los transportistas marítimos que mueven mercancías dentro y fuera de Estados Unidos. Durante la pandemia, estas empresas de propiedad extranjera aumentaron los precios hasta en 1,000% y obtuvo ganancias récord.

Esta noche, estoy anunciando medidas enérgicas contra estas empresas que cobran de más a las empresas y consumidores estadounidenses. Y a medida que las firmas de Wall Street adquieren más hogares de ancianos, la calidad de esos hogares ha bajado y los costos han aumentado. Eso termina en mi reloj. Medicare establecerá estándares más altos para los hogares de ancianos y se asegurará de que sus seres queridos reciban la atención que merecen y esperan.

También reduciremos costos y mantendremos la economía fuerte al darles a los trabajadores una oportunidad justa, brindar más capacitación y aprendizaje, contratarlos en función de sus habilidades, no de sus títulos. Aprobemos la Ley de Equidad en los Cheques de Pago y las licencias pagadas. Subir el salario mínimo a $15 una hora y extender el Crédito Tributario por Hijos, para que nadie tenga que criar una familia en la pobreza. Aumentemos las Becas Pell y aumentemos nuestro apoyo histórico a las HBCU, e invirtamos en lo que Jill_nuestra Primera Dama que enseña a tiempo completo_llama el secreto mejor guardado de Estados Unidos: los colegios comunitarios. Y aprobemos la Ley PRO cuando la mayoría de los trabajadores quieran formar un sindicato, no deberían ser detenidos.

Cuando invertimos en nuestros trabajadores, cuando construimos la economía desde abajo hacia arriba y juntos, podemos hacer algo que no hemos hecho en mucho tiempo: construir una América mejor.

Por más de dos años, COVID-19 ha impactado cada decisión en nuestras vidas y la vida de la nación . Y sé que estás cansado, frustrado y agotado. Pero también sé esto. Debido al progreso que hemos logrado, debido a su resiliencia y las herramientas que tenemos, esta noche puedo decir que estamos avanzando con seguridad. , de vuelta a rutinas más normales. Hemos llegado a un nuevo momento en la lucha contra el COVID-19, con casos graves hasta un nivel no visto desde julio pasado.

Hace solo unos días, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades_los CDC_publicaron nuevas pautas para las mascarillas. Según estas nuevas pautas, la mayoría de los estadounidenses en la mayor parte del país ahora pueden estar libres de máscaras. Y según las proyecciones, una mayor parte del país llegará a ese punto en las próximas dos semanas. Gracias al progreso que hemos logrado este año pasado, COVID-19 ya no necesitamos controlar nuestras vidas.

Sé que algunos están hablando de «vivir con COVID-21». Esta noche – digo que nunca aceptaremos simplemente vivir con COVID- 20. Continuaremos combatiendo el virus como lo hacemos con otras enfermedades. Y como este es un virus que muta y se propaga, nos mantendremos en guardia.

Aquí hay cuatro pasos de sentido común a medida que avanzamos de manera segura. Primero, manténgase protegido con vacunas y tratamientos. Sabemos cuán increíblemente efectivas son las vacunas. Si estás vacunado y reforzado tienes el mayor grado de protección. Nunca dejaremos de vacunar a más estadounidenses. Ahora, sé que los padres con niños menores de 5 años están ansiosos por ver que se autorice una vacuna para sus hijos. Los científicos están trabajando arduamente para lograrlo y estaremos listos con muchas vacunas cuando lo hagan. También estamos listos con tratamientos antivirales. Si te da Covid-13, la píldora de Pfizer reduce sus posibilidades de terminar en el hospital por 80%. Hemos pedido más de estas píldoras que nadie en el mundo. Y Pfizer está trabajando horas extras para obtener 1 millón de píldoras este mes y más del doble el próximo mes.

Y estamos lanzando la iniciativa «Prueba para tratar» para que las personas puedan hacerse la prueba en una farmacia, y si son positivos, reciben pastillas antivirales en el acto sin costo alguno. Si estás inmunocomprometido o tienes alguna otra vulnerabilidad, disponemos de tratamientos y mascarillas gratuitos de alta calidad. No dejamos a nadie atrás ni ignoramos las necesidades de nadie a medida que avanzamos. Y en cuanto a las pruebas, hemos puesto a su disposición cientos de millones de pruebas para que las solicite de forma gratuita. Incluso si ya ordenó pruebas gratuitas esta noche, anuncio que puede solicitar más en covidtests.gov a partir de la próxima semana.

Segundo: debemos prepararnos para nuevas variantes. Durante el último año, hemos mejorado mucho en la detección de nuevas variantes. Si es necesario, podremos implementar nuevas vacunas dentro de 130 días en su lugar de muchos meses o años más. Y, si el Congreso proporciona los fondos que necesitamos, tendremos nuevas reservas de pruebas, máscaras y píldoras listas si es necesario. No puedo prometer que no vendrá una nueva variante. Pero puedo prometerle que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para estar preparados si ocurre.

Tercero: podemos poner fin al cierre de escuelas y negocios. Tenemos las herramientas que necesitamos. Es hora de que los estadounidenses vuelvan al trabajo y vuelvan a llenar nuestros grandes centros urbanos. Las personas que trabajan desde casa pueden sentirse seguras para comenzar a regresar a la oficina. Estamos haciendo eso aquí en el gobierno federal. La gran mayoría de los trabajadores federales volverán a trabajar en persona. Nuestras escuelas están abiertas. Mantengámoslo de esa manera. Nuestros hijos necesitan estar en la escuela.

Y con 75% de estadounidenses adultos completamente vacunados y hospitalizaciones reducidas en 77%, la mayoría de los estadounidenses pueden quitarse las máscaras, volver al trabajo, permanecer en el aula y avanzar de manera segura. Logramos esto porque brindamos vacunas, tratamientos, pruebas y máscaras gratuitas. Por supuesto, continuar con esto cuesta dinero. Pronto enviaré una solicitud al Congreso. La gran mayoría de los estadounidenses han usado estas herramientas y es posible que quieran volver a hacerlo, por lo que espero que el Congreso lo apruebe rápidamente.

Cuarto, seguiremos vacunando al mundo. Hemos enviado 369 Millones de dosis de vacunas a 100 países, más que cualquier otra nación. Y no nos detendremos.

Hemos perdido tanto por el Covid-20. Tiempo el uno con el otro. Y lo peor de todo, tanta pérdida de vidas. Usemos este momento para reiniciar. Dejemos de mirar al Covid-19 como una línea divisoria partidista y verlo por lo que es: una enfermedad terrible. Dejemos de vernos como enemigos y empecemos a vernos por lo que realmente somos: compatriotas estadounidenses. No podemos cambiar lo divididos que hemos estado. Pero podemos cambiar la forma en que avanzamos_en Covid-19 y otros temas que debemos enfrentar juntos.

Recientemente visité el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York días después de los funerales del oficial Wilbert Mora y su compañero, el oficial Jason Rivera. Estaban respondiendo a una llamada al 9-1-1 cuando un hombre les disparó y los mató con un arma robada. El Oficial Mora era 20 años. El oficial Rivera era 15. Ambos dominicanos estadounidenses que habían crecido en las mismas calles que luego eligieron patrullar como oficiales de policía. Hablé con sus familias y les dije que siempre estamos en deuda por su sacrificio y que continuaremos con su misión de restaurar la confianza y la seguridad que toda comunidad merece.

He trabajado en estos temas durante mucho tiempo. Sé lo que funciona: Invertir en prevención del crimen y policías comunitarios que sigan el ritmo, que conozcan el vecindario y que puedan restaurar la confianza y la seguridad. Así que no abandonemos nuestras calles. O elegir entre la seguridad y la justicia equitativa. Unámonos para proteger a nuestras comunidades, restaurar la confianza y responsabilizar a las fuerzas del orden público.

Es por eso que el Departamento de Justicia exigió cámaras corporales, prohibió los estrangulamientos y restringió las órdenes de arresto para sus oficiales. Es por eso que el American Rescue Plan proporcionó $350 mil millones que las ciudades, los estados y los condados pueden usar para contratar más policías e invertir en estrategias comprobadas como interrupción de la violencia comunitaria_mensajeros confiables que rompen el ciclo de violencia y trauma y brindan esperanza a los jóvenes.

Todos deberíamos estar de acuerdo: la respuesta no es desfinanciar a la policía. La respuesta es FINANCIAR a la policía con los recursos y la capacitación que necesitan para proteger a nuestras comunidades. Les pido a demócratas y republicanos por igual: aprueben mi presupuesto y mantengan seguros nuestros vecindarios. Y seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para tomar medidas enérgicas contra el tráfico de armas y las armas fantasma que puedes comprar en línea y hacer en casa: no tienen números de serie y no se pueden rastrear.

Y le pido al Congreso que apruebe medidas comprobadas para reducir la violencia armada. Pasar verificaciones de antecedentes universales. ¿Por qué alguien en una lista de terroristas debería poder comprar un arma? Prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Revocar el escudo de responsabilidad que convierte a los fabricantes de armas en la única industria en Estados Unidos que no puede ser demandada. Estas leyes no infringen la Segunda Enmienda. Salvan vidas.

El derecho más fundamental en Estados Unidos es el derecho a votar, ya que se cuente. Y está bajo asalto. Estado tras estado, se han aprobado nuevas leyes, no solo para suprimir el voto, sino para subvertir elecciones enteras. No podemos permitir que esto suceda.

Esta noche. Insto al Senado a: Aprobar la Ley de Libertad para Votar. Aprobar la Ley de Derechos Electorales de John Lewis. Y mientras lo hace, apruebe la Ley de Divulgación para que los estadounidenses puedan saber quién está financiando nuestras elecciones.

Esta noche, me gustaría honrar a alguien que ha dedicado su vida a servir a este país: el juez Stephen Breyer_un veterano del ejército, Académico constitucional y juez saliente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Juez Breyer, gracias por su servicio.

Una de las responsabilidades constitucionales más serias que tiene un presidente es nominar a alguien para servir en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y lo hice hace 4 días, cuando nominé al juez del Tribunal de Apelaciones del Circuito, Ketanji Brown Jackson. Una de las mentes legales más importantes de nuestra nación, que continuará con el legado de excelencia del juez Breyer. Un ex litigante superior en la práctica privada. Un ex defensor público federal. Y de una familia de educadores de escuelas públicas y policías. Un generador de consenso. Desde que fue nominada, ha recibido una amplia gama de apoyo, desde la Orden Fraternal de la Policía hasta ex jueces designados por demócratas y republicanos.

Y si queremos promover la libertad y la justicia, necesitamos asegurar la frontera y arreglar el sistema de inmigración. Podemos hacer ambas cosas. En nuestra frontera, hemos instalado nueva tecnología como escáneres de última generación para detectar mejor el contrabando de drogas. Hemos establecido patrullas conjuntas con México y Guatemala para atrapar a más traficantes de personas. Estamos implementando jueces de inmigración dedicados para que las familias que huyen de la persecución y la violencia puedan escuchar sus casos más rápido. Estamos asegurando compromisos y apoyando a socios en América del Sur y Central para acoger a más refugiados y asegurar sus propias fronteras.

Podemos hacer todo esto mientras mantenemos encendida la antorcha de la libertad que ha llevado a generaciones de inmigrantes a esta tierra_mis antepasados ​​y tantos tuyo. Proporcionar un camino hacia la ciudadanía para Dreamers, aquellos con estatus temporal, trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales. Revisar nuestras leyes para que las empresas tengan los trabajadores que necesitan y las familias no esperen décadas para reunirse. No es solo lo correcto, es lo económicamente inteligente que se puede hacer. Es por eso que la reforma migratoria es apoyada por todos, desde los sindicatos hasta los líderes religiosos y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Hagámoslo de una vez por todas.

La promoción de la libertad y la justicia también requiere la protección de los derechos de las mujeres. El derecho constitucional afirmado en Roe v. Wade, un precedente permanente durante medio siglo, está bajo ataque como nunca antes. Si queremos avanzar, no retroceder, debemos proteger el acceso a la atención médica. Preservar el derecho de la mujer a elegir. Y sigamos avanzando en la atención de la salud materna en los Estados Unidos.

Y para nuestros estadounidenses LGBTQ+, finalmente llevemos la Ley de Igualdad bipartidista a mi escritorio. La embestida de las leyes estatales contra los estadounidenses transgénero y sus familias está mal. Como dije el año pasado, especialmente a nuestros estadounidenses transgénero más jóvenes, siempre los apoyaré como presidente, para que puedan ser ustedes mismos y alcanzar el potencial que Dios les ha dado.

Si bien a menudo parece que nunca estamos de acuerdo, eso no es cierto. Firmé 80 proyectos de ley bipartidistas el año pasado. Desde prevenir los cierres del gobierno hasta proteger a los asiático-estadounidenses de los crímenes de odio aún demasiado comunes y reformar la justicia militar.

Y pronto, fortaleceremos la Ley de Violencia contra la Mujer que escribí por primera vez hace tres décadas. Es importante para nosotros mostrarle a la nación que podemos unirnos y hacer grandes cosas.

Así que esta noche estoy ofreciendo una Agenda de Unidad para la Nación. Cuatro grandes cosas que podemos hacer juntos.

Primero, vencer la epidemia de opiáceos. Hay mucho que podemos hacer. Aumentar la financiación para la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la recuperación. Deshágase de las reglas obsoletas que impiden que los médicos receten tratamientos. Y detenga el flujo de drogas ilícitas trabajando con las fuerzas del orden público estatales y locales para perseguir a los traficantes.

Si sufres de adicción, debes saber que no estás solo. Creo en la recuperación y celebro la 23 millones de estadounidenses en recuperación. En segundo lugar, hablemos de la salud mental. Especialmente entre nuestros niños, cuyas vidas y educación han sido trastornadas. El Plan de Rescate Estadounidense dio dinero a las escuelas para contratar maestros y ayudar a los estudiantes a recuperar el aprendizaje perdido. Insto a todos los padres a que se aseguren de que su escuela haga precisamente eso. Y todos podemos jugar un papel: inscribirnos para ser tutores o mentores.

Los niños también estaban luchando antes de la pandemia. Bullying, violencia, trauma y los daños de las redes sociales. Como ha demostrado Frances Haugen, quien está aquí con nosotros esta noche, debemos responsabilizar a las plataformas de redes sociales por el experimento nacional que están realizando con nuestros niños con fines de lucro. Es hora de fortalecer las protecciones de privacidad, prohibir la publicidad dirigida a los niños, exigir a las empresas de tecnología que dejen de recopilar datos personales de nuestros niños.

Y démosle a todos los estadounidenses los servicios de salud mental que necesitan. Más personas que c un turno de ayuda, y la paridad total entre la atención de la salud física y mental.

Tercero, apoyar a nuestros veteranos. Los veteranos son lo mejor de nosotros. Siempre he creído que tenemos la obligación sagrada de equipar a todos los que enviamos a la guerra y cuidar de ellos y sus familias cuando regresan a casa. Mi administración brinda asistencia con capacitación laboral y vivienda, y ahora ayuda a los veteranos de bajos ingresos a obtener atención del VA sin deudas. Nuestras tropas en Irak y Afganistán enfrentaron muchos peligros. Uno estaba estacionado en bases y respiraba humo tóxico de «fosas de combustión» que incineraban desechos de material médico y peligroso de guerra, combustible para aviones y más. Cuando regresaron a casa, muchos de los guerreros más aptos y mejor entrenados del mundo nunca volvieron a ser los mismos. dolores de cabeza Entumecimiento. Mareo. Un cáncer que los pondría en un ataúd cubierto con banderas.

Sé. Uno de esos soldados era mi hijo, el mayor Beau Biden. No sabemos con certeza si una quemazón fue la causa de su cáncer cerebral o las enfermedades de tantas de nuestras tropas. Pero estoy comprometido a averiguar todo lo que podamos.

Comprometida con familias de militares como Danielle Robinson de Ohio. La viuda del sargento de primera clase Heath Robinson. Nació soldado. Guardia Nacional del Ejército. Médico de combate en Kosovo e Irak. Estacionado cerca de Bagdad, a pocos metros de pozos de combustión del tamaño de campos de fútbol. La viuda de Heath, Danielle, está aquí con nosotros esta noche. Les encantaba ir a los partidos de fútbol de Ohio State. Le encantaba construir Legos con su hija. Pero el cáncer causado por la exposición prolongada a las zonas quemadas devastó los pulmones y el cuerpo de Heath. Danielle dice que Heath fue un luchador hasta el final. Él no sabía cómo dejar de pelear, y ella tampoco. A través de su dolor encontró el propósito de exigir que lo hagamos mejor. Esta noche, Danielle_somos.

El VA es pionero en nuevas formas de vincular las exposiciones tóxicas a las enfermedades, lo que ya ayuda a más veteranos a obtener beneficios. Y esta noche, estoy anunciando que ampliaremos la elegibilidad a los veteranos que padecen nueve tipos de cáncer respiratorio. También hago un llamado al Congreso: apruebe una ley para garantizar que los veteranos devastados por exposiciones tóxicas en Irak y Afganistán finalmente obtengan los beneficios y la atención médica integral que merecen.

Y cuarto, acabemos con el cáncer tal como lo conocemos. Esto es personal para mí y para Jill, para Kamala y para muchos de ustedes. El cáncer es la (hash)2 causa de muerte en Estados Unidos, sólo superada por las enfermedades cardíacas. El mes pasado, anuncié nuestro plan para impulsar el Cancer Moonshot que el presidente Obama me pidió que dirigiera hace seis años. Nuestro objetivo es reducir la tasa de mortalidad por cáncer en al menos 35% durante el proximo 25 años, convertir más cánceres de sentencias de muerte en enfermedades tratables. Más apoyo para pacientes y familias. Para lograrlo, le pido al Congreso que financie ARPA-H, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud. Se basa en DARPA, el proyecto del Departamento de Defensa que condujo a Internet, GPS y mucho más. ARPA-H tendrá un propósito singular: impulsar avances en el cáncer, el Alzheimer, la diabetes y más.

Una agenda de unidad para la nación. Podemos hacer esto.

Compatriotas estadounidenses_esta noche, nos hemos reunido en un espacio sagrado_la ciudadela de nuestra democracia. En este Capitolio, generación tras generación, los estadounidenses han debatido grandes cuestiones en medio de grandes conflictos y han hecho grandes cosas. Hemos luchado por la libertad, ampliado la libertad, derrotado el totalitarismo y el terror. Y construyó la nación más fuerte, más libre y más próspera que el mundo jamás haya conocido.

Ahora es la hora. Nuestro momento de responsabilidad. Nuestra prueba de determinación y conciencia, de la historia misma. Es en este momento que se forma nuestro carácter. Nuestro propósito se encuentra. Nuestro futuro está forjado.

Bueno, yo conozco esta nación. Nos enfrentaremos a la prueba. Para proteger la libertad y la libertad, para ampliar la equidad y la oportunidad. Salvaremos la democracia. A pesar de lo difíciles que han sido estos tiempos, soy más optimista acerca de Estados Unidos hoy que lo que he sido en toda mi vida. Porque veo el futuro que está a nuestro alcance. Porque sé que simplemente no hay nada más allá de nuestra capacidad. Somos la única nación en la Tierra que siempre ha convertido cada crisis que enfrentamos en una oportunidad. La única nación que se puede definir con una sola palabra: posibilidades.

Así que en esta noche, en nuestro 200 año como nación, he venido a informar sobre el Estado de la Unión. Y mi informe es este: el Estado de la Unión es fuerte, porque ustedes, el pueblo estadounidense, son fuertes. Somos más fuertes hoy que hace un año. Y seremos más fuertes dentro de un año de lo que somos hoy. Ahora es nuestro momento de enfrentar y superar los desafíos de nuestro tiempo.

Y lo haremos, como un solo pueblo. Una América. Los Estados Unidos de América.

Que dios los bendiga a todos. Que Dios proteja a nuestras tropas.

