¿Wappin? Y YA… / And NOW…

This Friday’s musical mix

La mezcla musical de este viernes

Pedrito Martínez – Yerba Buena Gardens Festival 2011

https://youtu.be/dMruwmfm0io

Orquesta Son Mujeres – Sonido Bestial

https://youtu.be/6hJxtJ0BAxM

Carlos Garnett – Mother of the Future

https://youtu.be/kcq8FA1ZVuA

Prince – Purple Rain

https://youtu.be/bm03wqLY3Nc

Café Tacvba & Andrea Echeverri – Ingrata/o

https://youtu.be/5QeMXSHAZyk

Björk – Come To Me

https://youtu.be/PNHZP3-N0Bs

Semito – Ungowami

https://youtu.be/Su33VoF0suI

Dorian Electra, with Pussy Riot & Village People – My Agenda

https://youtu.be/lq9PJsS3-EY

Eddie Palmieri – Kinkamache

https://youtu.be/bWawjrBgeAc

Yomira John – Mama Congo

https://youtu.be/PlaKQSsVF-A

Natalia Lafourcade – Alma Mía

https://youtu.be/zZGF3vRDyIE

Dua Lipa – Don’t Start Now

https://youtu.be/SD0hy2dR35w

Zahara – Imali

https://youtu.be/I7lsAaliIvg

Lalo Rodriguez – Nada de Ti

https://youtu.be/WwF_Oc_38lA

Melissa Aldana Quartet at The Pocantico Center, 2021

https://youtu.be/T8EKeZCtPPc

