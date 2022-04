FAE 22: expresiones culturales de la migración y la democracia

Tijuana, por el grupo mexicano Lagartijas tiradas al sol.

Migración y democracia expuestos en el FAE

por Roberto Enrique King – FAE

El fenómeno migratorio y la idea de democracia para el común de las personas, son los dos temas que se abordarán en las propuestas teatrales en el tercer día del 11° FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS (FAE 2022), magno evento del teatro y la danza contemporánea del mundo que culminará el próximo domingo 10, con una presentación en la plaza Catedral en horas de la tarde.

En lo local, mañana jueves 7, a las 5 pm, en el Teatro Anita Villalaz, LA BESTIA expondrá una realidad centroamericana que sale de su contexto y lo traslada a una nación hipotética, donde huir de las raíces para enfrentar el camino inhóspito, es una mejor alternativa que quedarse. Un padre protege a su hija en el tránsito de un viaje a tierras fértiles y prósperas, huyendo de su nación inmersa en el caos, la pobreza y la anarquía. Dirigida por Roy Williams, y con la actuación de Jaime Newball y Jade Arteaga.

Este mismo día, pero a las 7:30 pm en el Teatro Nacional, lo internacional estará representado por TIJUANA, un montaje del grupo mexicano Lagartijas tiradas al sol, con la actuación y dirección de Gabino Rodríguez y que forma parte del proyecto “La democracia en México 1965-2015”, una serie de 32 piezas (una por cada estado de la República) que indagan sobre el presente de este concepto desde distintas geografías. Plantea una preocupación crítica de la ciudadanía ante la violencia, la corrupción y el desamparo cívico, y explora las políticas y prácticas gubernamentales a través de sus efectos en los ciudadanos.

Los boletos para ambos espectáculos al igual que para el resto de las presentaciones, cuyos precios han sido fijados en $ 5.00 las nacionales y $ 10.00 las internacionales, más impuestos, están a disposición del público en TUSTIQUETES.COM o en las taquillas de los teatros. Es importante llegar temprano toda vez que se estará trabajando con la mitad de la capacidad de aforo, el acomodo será por orden de llegada y es preciso usar en todo momento la mascarilla reglamentaria. Mas informaciones en www.faepanama.org.

La Bestia, con Jaime Newball y Jade Arteaga.

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~