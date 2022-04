¿Wappin? Joey

La lista de reproducción ecléctica de los viernes del editor

The editor’s eclectic Friday playlist

Bob Dylan – Joey

https://youtu.be/iDL9ql3WwwA

Pink Floyd – Wish You Were Here

https://youtu.be/6qQA7ZqmSr8

Nina Simone – Baltimore

https://youtu.be/a6NUCbZv2Aw

Rubén Blades & Jerry García – Muevete

https://youtu.be/ZWfYew3s_Nw

Mon Laferte & Juanes – Amárrame

https://youtu.be/-O51n0cdxPg

Iggy Pop – I Wanna Be Your Dog

https://youtu.be/p4eHQUll_Oo

Samantha Fish – Twisted Ambition

https://youtu.be/G18ygqdnIcw

Marianne Faithfull – Witches’ Song

https://youtu.be/H8yJcMuQS1k

Carla Morrison – Disfruto

https://youtu.be/mwjs25xrEI0

Third World – 1865

https://youtu.be/UwlUY3AQd2Q

Adele – Easy On Me

https://youtu.be/8LpBJoIBvQU

Las Tesis – Un Violador En Tu Camino

https://youtu.be/uSHUS2lehOY

David Bowie – Heroes

https://youtu.be/JFHC6t13hi0

