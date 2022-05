¿Wappin? Mother Nature calls dibs / Madre Tierra reclama suya

New growth, new sounds reinforce the old

Nuevo crecimiento, nuevos sonidos refuerzan lo viejo

Billie Eilish Live at the Los Angeles Forum (Full Concert)

https://youtu.be/S9PlpxT4j7M

Enrique Bunbury – Esperando una señal

https://youtu.be/lXQ3x_lLzhA

Florence + The Machine – Free

https://youtu.be/7kBOyHPXyXE

Christopher Ellis – Rub A Dub

https://youtu.be/4FmvvZhrpCA

Joss Stone – Oh To Be Loved By You

https://youtu.be/nOMq1Hok_iI

Son Miserables – Ganas De Verte

https://youtu.be/eaW9XwLEYGA

Khrystyna Solovyi – I am your weapon

https://youtu.be/P820TZ-d3Co

Eddie Vedder & The Earthlings – Purple Rain

https://youtu.be/rxkIKIMXbBI

Nicki Nicole & Mon Laferte – Pensamos

https://youtu.be/UF5qxa_hsT0

Cienfue – Life in the Tropics

https://youtu.be/2Viu0klMgN0

The Kinks – A Well Respected Man

https://youtu.be/vfhJGNnCRYU

Avishai Cohen Trio – Shifting Sands Session

https://youtu.be/yZoyzswfMnY

