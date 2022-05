¿Wappin? Para C3 / For C3

An impression based on a small sliver of reality.

Una impresión basada en una pequeña porción de realidad.

The sounds before the fury — and the mercy — of the oppressed

Los sonidos ante la furia –y la piedad– de los oprimidos

Kafu Banton – Cuando Viene de Abajo

https://youtu.be/o6VGdIU8FfI

Tracy Chapman – Talking About a Revolution

https://youtu.be/Xv8FBjo1Y8I

Mad Professor – When Revolution Comes

https://youtu.be/qksAvG7jDD4

Rubén Blades, Carlos Santana & Fela Kuti – Muevete

https://youtu.be/xaxMsJItNS4

Bob Marley – Them Belly Full

https://youtu.be/TQ7pL0JYz9k

Carlos Vives & Fito Paez – Babel

https://youtu.be/Ci77ftrvVWI

Aisha Davis – Trouble

https://youtu.be/fiq1ZF5whbE

Los Hermanos Duncan – No Puedo Vivir del Amor

https://youtu.be/EvpdYhB5dQs

Four Tops – Are You Man Enough?

https://youtu.be/KDXCBN-nHXo

Desmond Dekker – 007

https://youtu.be/kpVxwWQjIy0

Carlos Martínez – El Presidiario

https://youtu.be/gkAdQF42em8

Peter Tosh – Burial

https://youtu.be/eirblXMl30s

Mavis Staples – Eyes On The Prize

https://youtu.be/0ZWdDI_fkns

Chaka Khan – Through the Fire

https://youtu.be/TjWmw-8-OEk

Joshue Ashby & C3 Project – Colón Surgirá

https://youtu.be/u4t_uOzc-84

~ ~ ~