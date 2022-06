¿Wappin? Uprising on the distaff side / Levantamiento en el lado femenino

Abortion rights rally at the Minnesota state capitol. Photo by Fibonacci Blue.

They picked a fight against a huge majority

Eligieron una pelea en contra de una gran mayoría

Joan Baez – Mary Hamilton

https://youtu.be/c-Gx7EwN3VY

Aitana – Ni Una Más

https://youtu.be/mzfTlTv-2Po

Aretha Franklin – Respect

https://youtu.be/rA5vq2-P5xQ

MILCK – Quiet

https://youtu.be/Tl_Qfj8780M

Miles Davis – Time After Time

https://youtu.be/FpZHjvFXprk

Vivir Quintana, Mon Laferte & El Palomar – Canción sin miedo

https://youtu.be/OyU6_q2rNTI

No Doubt – Just A Girl

https://youtu.be/QG6qFYRHUHo

Any Tovar – Corazón En Huelga

https://youtu.be/GFIKo4YEqFw

Musical Youth – Young Generation

https://youtu.be/wTT2mZrGx-4

Janelle Monáe & Erykah Badu – Q.U.E.E.N.

https://youtu.be/tEddixS-UoU

Las Tesis – Un violador en tu camino

https://youtu.be/uSHUS2lehOY

Leslie Gore – You Don’t Own Me

https://youtu.be/e166LIQ5nSg

Chambers Brothers – People Get Ready

https://youtu.be/L82_N3UPPDs

