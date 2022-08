Las pequeñas farmacias reabren

Las pequeñas farmacias ganaron su huelga. Aquí, el Consejo de Gabinete aprueba una medida que se enviará a la Asamblea Nacional que permitirá que las farmacias eviten a los importadores exclusivos y reabastezcan sus estantes comprando directamente de fuentes internacionales. Hay pasos más complejos en este baile y todavía habrá controles de precios para docenas de medicamentos, pero estas pequeñas empresas están libres de un apretón de años y tomarán esa victoria y volverán a trabajar. Foto de la Presidencia.

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~