Seminario de actuación de método de primer nivel llegará a Panamá

Fundación FAE y Actable presentarán capacitación con destacado intérprete del Actors Studio de Nueva York

por Agenda Cultural Infoarte

La Fundación pro Artes Escénicas y Audiovisuales (FAE), en alianza con la organización estadounidense, Actable, dando seguimiento a sus objetivos de coadyuvar a la capacitación y actualización del gremio escénico nacional, estará presentando la Clase Maestra y el Taller Intensivo “Explorando la escena”, con el destacado actor, director y miembro del Actors Studio de Nueva York, Javier Molina.

Molina, con amplia trayectoria teatral, cinematográfica y televisiva, actuando, dirigiendo, escribiendo y enseñando, es Miembro Vitalicio del Actors Studio, la legendaria asociación y academia que cambió la manera de actuar en el mundo con su famoso “Método”, que perfeccionó el profesor y director Lee Strasberg a partir de los años 50 y a los que han pertenecido grandes intérpretes como Marlon Brando, Robert De Niro, Harvey Keitel, Sissy Spacek, Dustin Hoffman, Shelley Winter y Al Pacino, entre otros.

La Clase Maestra será una jornada de aproximación a las ideas y técnicas de actuación propias de este método, el lunes 29 de agosto, en el Estudio Multiuso del GECU, para concluir esta jornada de capacitación internacional con el Taller Intensivo del martes 13 al jueves 15 de septiembre, en el Cine Universitario, que profundizará en las herramientas que permitirán ejercitar la creatividad, comprender mejor el trabajo escénico, liberarse de los bloqueos que impiden seguir los impulsos y ser atrevidos en el uso de la imaginación. Ambas actividades iniciarán a las 7 pm a precios módicos y con cupos limitados. Para mayor información y reservaciones escribir a theactableapp@gmail.com o al whats app +507 6980-7095.

