GECU, Taller de efectos especiales

Taller de efectos especiales ofrece el GECU en su 50 aniversario

por el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU)

El GECU de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, que está cumpliendo este mes 50 años de trabajo continuo por el desarrollo del cine nacional, ofrecerá, a través de su Centro de Formación y Capacitación Cinematográfica, en alianza con la Dirección de Cine (DICINE) del Ministerio de Cultura y la Fundación FAE, el Taller de Dirección de Arte y Efectos Especiales para Cine y Tv, impartido por el especialista Fernando Enrique Gálvez, en fechas que van del 19 al 23 de septiembre, de 8:30 a.m. a 4 p.m

Gálvez, es un diseñador de producción y realizador de efectos especiales guatemalteco, cuya primera carrera fue Diseño Gráfico en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, cursó producción audiovisual en la Universidad de San Carlos, fue egresado de la escuela de Cine Casa Comal y posteriormente se especializó en realización de Efectos Especiales en México y EEUU.

Se inició en el mundo del audiovisual desde 2002. Trabajó en TVUSAC y hasta la fecha ha participado en más de 25 producciones cinematográficas y más de 50 spots publicitarios en Centro América y México, como Diseñador de Producción, Director de Arte y Realizador de Efectos Especiales. Ha sido acreedor el premio Icaro a Mejor Dirección de Arte en tres oportunidades, la última en el 2020 por la famosa película guatemalteca, La Llorona, de Jairo Bustamante. En 2015 participó como parte del equipo de Efectos especiales en la serie de televisión Señor Ávila de HBO en México.

El taller incluirá temas como Conceptos de la Dirección de Arte, Teoría del color y la línea, Lenguaje no verbal/ semiología, Conceptos básicos de vestuario, Desarrollo de propuestas estéticas, Ejes principales de la construcción de sets cinematográficos, Acabados y texturas, Desmontaje e Introducción a los efectos especiales de maquillaje para cine y TV. Está concebido para un máximo de 20 participantes, el precio es de $150.00, con posibilidades de becas parciales con el apoyo de DICINE. Cuenta además con los auspicios de la Rectoría y la Vicerrectoría de Investigación de la UP.

Para reservaciones: formaciongecu@gmail.com o 6667-1379.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

Impartido por: Fernando Enrique Gálvez Moscoso (Guatemala)

Fechas y horarios: Lunes 19 a viernes 23 de septiembre de 2022

De 8:30 a.m. a 4 p.m.

Lugar: Laboratorio LAB FA de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá.

Número de plazas: 20 participantes

Modalidad: presencial

Donativo: $150

Posibilidad de becas parciales gracias al apoyo de DICINE

Información: formaciongecu@gmail.com / 6667-1379

En el internet vea: www.gecupanama.org

