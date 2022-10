Cine: Festival ICARO en tres provincias

En octubre y noviembre en Panamá, David, Puerto Armuelles y Changuinola, el festival regional de cine.

En tres provincias se presentará el Festival Icaro Panamá

por el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU)

El GECU de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá y la Fundación pro Artes Escénicas y Audiovisuales (FAE) informan que el FESTIVAL DE CINE ICARO PANAMÁ 2022 se realizará, volviendo a lo presencial, a partir de octubre en tres provincias del país: Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro, con los auspicios del Ministerio de Cultura y la colaboración de Casa Comal de Guatemala y en el interior la Fundación Montilla, Universidad de Arte GANEXA, Universidad Autónoma de Chiriquí y los Centros de Bellas Artes de Puerto Armuelles y Changuinola.

Buscando llegar a la mayor cantidad de públicos este evento gratuito contará con distintas fechas en cada provincia, en Panamá del 28 de octubre al 1° de noviembre y David, Puerto Armuelles y Changuinola del 7 al 9 de noviembre.

La programación incluirá una selección de películas centroamericanas premiadas en el pasado Festival Internacional de Cine Icaro en Centroamérica, con sede en Guatemala; una selección de películas de todas partes del mundo también galardonadas en dicho certamen y la presentación de las películas panameñas seleccionadas, de entre las que respondieron a la convocatoria de este año, por un jurado local e internacional para representar al país en dicho encuentro regional en diciembre próximo.

El ICARO PANAMÁ 2022 contará también con un programa de actividades formativas compuesto por talleres, conversatorios y mesas redondas desarrolladas por cineastas extranjeros y nacionales invitados, dirigido a reforzar las capacidades y conocimientos de los cineastas del medio, especialmente de los más jóvenes. Mayor información a Mayor información al 6667-1379 o escribir a cine.universitario@up.ac.pa Facebook, Twitter, Instagram: @IcaroPanama / www.icaropanama.com

