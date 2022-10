Frenadeso, En esta coyuntura…

Saúl Méndez, líder del sindicato de trabajadores de la construcción SUNTRACS, en primer plano abajo a la derecha asistiendo a una conferencia laboral internacional en Madrid. Denigrar a Saúl es el deporte favorito de muchos de los líderes empresariales de Panamá, pero esta imagen de dictador que evocan no se corresponde con la forma en que funciona el sindicato bajo su dirección. Por un lado, es un negociador respetado, pero la base tiene derecho a voto para aceptar o rechazar cualquier acuerdo que él y los líderes sindicales recomienden. Foto de la cuenta de Twitter de SUNTRACS.

