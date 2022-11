¿Wappin? An old white buzzard’s Black Friday playlist

La lista de reproducción del Black Friday de un buitre viejo

Solinka – Bemba Colora

https://youtu.be/95rsC8Gqbpo

Bessie Smith – Nobody Knows You When You’re Down and Out

https://youtu.be/02MhvRXd5mQ

Of Monsters and Men – Dirty Paws

https://youtu.be/ot5yYrGyLg4

Peter Gabriel & Playing for Change – Biko

https://youtu.be/jWNEr4eHL18

Various Peruvians – Psychedelic Cumbia

https://youtu.be/jzPQ7f0cbHs

Leiva & Natalia Lafourcade – Diazepam

https://youtu.be/Xn_Lnat-kEE

Bratty – Jules

https://youtu.be/cL7U9ItLejI

Robert Plant & Alison Krauss – When the Levee Breaks

https://youtu.be/vNkXoS3zutw

Taylor Swift – All Too Well

https://youtu.be/tollGa3S0o8

Bruce Springstee & Tom Morello – The Ghost of Tom Joad

https://youtu.be/B-c6GphpAeY

Lou Reed – Rock n Roll Animal album

https://youtu.be/sJYu9Rl_23Y

Sigrid – Burning Bridges

https://youtu.be/rgOBEcd1rD8

Haydée Milanés & Kelvis Ochoa – Cuando el Corazón

https://youtu.be/CN7_dOnAxtg

Jefferson Airplane – Wooden Ships

https://youtu.be/hIccZsURyLc

Rubén Blades – La Rosa de los Vientos

https://youtu.be/RyOmx4Hz1XM

