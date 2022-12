Varios panameños, Carta abierta sobre Oscar René Vargas

Oscar René Vargas en 2018. Foto por Uriel Molina — La Prensa de Nicaragua en exilio

Nicaragua: Libertad para el profesor Oscar René Vargas

por panameños defensores de las libertades democráticas y la justicia social

El martes 22 de noviembre el economista y sociólogo DR.Oscar René Vargas, quien a sus 77 años es uno de los más destacados intelectuales nicaragüenses , autor de más de 35 libros y otros tantos en colaboración, luchador por las libertades democráticas y la justicia social desde que enfrentó la feroz dictadura de los Somoza, y unido luego desde sus inicios al Frente Sandinista como asesor, aunque posteriormente critico del mismo, fue detenido sorpresivamente sin que se le haya especificado el “delito” por el cual se le ha privado de su libertad.

Enterados de tan bárbaro ataque a tan prestigiosa y respetada figura, se realizó de inmediato un llamamiento internacional en pro de su libertad, el cual en 24 horas logro las firmas de los más prestigiosos catedráticos e intelectuales de México, América Central y del Sur, así como de Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, España, Italia, Portugal, Suiza, Austria y Alemania, sumando centenares de firmas de adhesión.

De igual manera, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha calificado como arbitraria la detención, y las organizaciones de Derechos Humanos y Civiles de Centro América, al igual que la Asociación Latinoamericana de Sociología, han exigido su inmediata liberación.

Dada la grave situación por la que atraviesa Nicaragua, la vida del intelectual Oscar René Vargas corre inminente peligro, tanto por su precario estado de salud – es portador de un marcapasos – como por haber sido detenido por ordenes de la juez Gloria María Saavedra Corrales, la misma que ha encabezado la represión contra los religiosos y laicos acompañantes de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa.

Ante tan grave atentado contra la libertad y seguridad personal del Dr. Oscar René Vargas los panameños defensores de las libertades democráticas y la justicia social no podemos permanecer mudos, y por ello lanzamos este manifiesto exigiendo la libertad inmediata de tan destacado intelectual.

Dado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 30 de noviembre de 2022.

Firmas de Apoyo:

José Eugenio Stoute – Analista Político

Olmedo Beluche – Sociólogo

Giovanni Beluche – Sociólogo (Costa Rica)

Roberto Ayala – Sociólogo (Costa Rica)

Enoch Adames – Sociólogo

Keyla Rodríguez – Sociólogo

Marines Tapiero – Socióloga

Aurelio Robles – Abogado

Virgilio Araúz – Docente

José Cambra – Sociólogo

Rebeca Yanis – Socióloga

Briseida Allard – Socióloga

Marina Abrego – Socióloga

Luis Pulido R. – Sociólogo

Nicolasa Terreros – Socióloga

Azael Carrera – Sociólogo

Priscila Vásquez – Sicóloga

Xiomara Rodríguez – Socióloga

Luis Antonio Howard – asesor en seguros

Miguel Antonio Bernal – Catedrático Universitario

Cesar Ruiloba – Abogado

Stanley Heckadon Moreno – Antropólogo

Guillermo Márquez Amado – Abogado

Leonor Calderón – Consultora

Lilian Guevara – Escritora

Manuel Castillero – Diputado del Parlacen

Gerardo González – Luchador social

Aníbal Sánchez – Docente

Juana Camargo – Socióloga

Yolanda Marco – Historiadora

Fernando Aparicio – Historiador

Guido Rodríguez Lugar – Abogado y analista político

Claude Vergés López – Doctora

Cristel De León – Abogada

Ana Matilde Gómez – Ex Procuradora General de la Nación

Gregorio Urriola – Economista y docente

José Ángel Garrido – Especialista en lengua y literatura española

Bernardo Ezurmendía – Asesor de Seguros

Ricardo J. Bermúdez – Arquitecto

Renata Sponer – Bióloga

Florencio Díaz pinzón – Docente Universitario

Denis Chávez – Profesor Universitario

César A. Lore – Arquitecto

Celestino Araúz – Historiador

Reymundo Gurdian – Historiador

Miriam Miranda – Historiadora

Marcela Camargo – Historiadora

Ricardo Alberto Arias – Abogado

Siria Martínez – Trabajadora Social

Jesús Alemancia – Sociólogo

Josefina Zurita – Historiadora

Beatriz Rovira – Antropóloga

Joyce J. Araujo – Abogada

Carlos M. Lee Vásquez – Abogado

Héctor Endara – Luchador social

Teresita Yániz de Arias – ex diputada

María Rosa Muños – Historiadora

Nelva Reyes- Dirigente sindical y docente

Urania Ungo – Catedrática

Manuel Reyes – Fisioterapeuta

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.





~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.