¿Wappin? Conciertos pre-Navidad / Pre-Christmas concerts

Sandra Sandoval. Wikimedia photo by Ayaita, cropped by The Panama News.

Have a happy musical weekend



Que pase un feliz fin de semana musical

The Specials 30th Anniversary Tour (official compilation)

https://youtu.be/u9GnGMQz22A

Carla Morrison’s Tiny Desk Concert

https://youtu.be/aKWV7b3j5P0

Lou Reed’s full Rock n Roll Animal Show

https://youtu.be/Cp336aLOuxM

Danny Rivera y Yomira John – Concierto Siempre Amigos

https://youtu.be/1pku4P1M7pg

Romeo Santos – Viña del Mar 2015

https://youtu.be/LRlXkhqam3M

Mon Laferte’s Tiny Desk Concert

https://youtu.be/Dy4pEFFbFsA

Samy y Sandra Sandoval – Concierto en Honor a la Patria

https://youtu.be/dKVVIyN_ik4

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.





~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.