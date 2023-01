¿Wappin? All things and people pass / Todas las cosas y las personas pasan

David Crosby in 2012. Wikimedia photo by SolarScott.

To cheer up a hurting editor on a Friday

Para animar a un redactor herido en un viernes

Erika Ender – Abrazame

https://youtu.be/chzrpOa4VDc

Crosby Stills & Nash – Long Time Gone

https://youtu.be/CVW9sOsXAjU

Esperanza Spalding – Tiny Desk Concert

https://youtu.be/2arc30068Wk

Buddy Rich & Harry James – Seven Comes Eleven

https://youtu.be/M-tkwdSQ4MA

The Petersens – Here Comes The Sun

https://youtu.be/DF5emO1X0HA

Marvin Gaye – What’s Going On

https://youtu.be/TpGPBoS5nTE

Astrud Gilberto and Stan Getz – The Girl From Ipanema

https://youtu.be/sVdaFQhS86E

Marc Anthony & Juan Gabriel – Yo Te Recuerdo

https://youtu.be/49y7QVQY1-o

Dionne Warwick – Don’t Make Me Over

https://youtu.be/dDblF-J6qvY

Romeo Santos – Solo Conmigo

https://youtu.be/69ppp5Ipook

