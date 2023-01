¿Wappin? An intelligent and festive mood / Un ambiente inteligente y festivo

The opening show at this year’s Panama Jazz Festival.

La gala inaugural del Festival de Jazz de Panamá de este año.

Música para cuando ya no eres un niño

Music for when you’re not a kid anymore

Erika Ender – Así eres tú

https://youtu.be/oVEP8nkcANs

Charles Mingus – Music for “Todo Modo”

https://youtu.be/sdAmme1-kmU

Joss Stone – Never Forget My Love

https://youtu.be/9Z8dhPjb6SA

Hank Jones – Young No More

https://youtu.be/-Lfaw6K8AlE

Patricia Zarate Pérez – Ni Chicha Ni Limona

https://youtu.be/m7OK_E4togQ

Ulpiano Vegara – Mi Perdición

https://youtu.be/AA3Blk2cf8Y

Olga Tañon – Vivo La Vida

https://youtu.be/bWTfpdD4nRM

Wynton Marsalis & Pedrito Martínez – Changó

https://youtu.be/1j0j_uIq7jU

Ángela Aguilar – La Llorona

https://youtu.be/owsZaSZ3GuA

David Gilmour – Shine On You Crazy Diamond (Live At Pompeii)

https://youtu.be/CiXNIjGX1hY

Melissa Aldana – Los Ojos de Chile

https://youtu.be/n0BAsntB_3A

Randy Weston – African Cookbook

https://youtu.be/sda6b_0Kiak

Larissa Liveir – Wicked Game

https://youtu.be/2e-LyJcxhsI

Ella Ferguson & Dweezil Zappa – Peaches En Regalia

https://youtu.be/TOywUUqDuBE

Jahaziel Arrocha & Eray Farrera Trio – Live Jam

https://youtu.be/zbJbknSrbk0

