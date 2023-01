¿Wappin? HE LIES! Take him away. / ¡ÉL MIENTE! Llévenselo.

Lo dijo en televisión… ¡Debe ser verdad!

He said it on TV — it MUST be true!

Mavis Staples – Slippery People

https://youtu.be/HF1z7IQYfWA

Peter Tosh – Till Your Well Runs Dry

https://youtu.be/jlB6UJmpybs

Cássia Eller – Malandragem

https://youtu.be/NJz-H-DcyAU

Imagine Dragons – Bad Liar

https://youtu.be/yrJWR_D3Qho

Samy y Sandra Sandoval – Mentiroso

https://youtu.be/3xGO_vH2um8

Es Mentiroso – Olga Tañón

https://youtu.be/ASnkzgvBf0o

Fleetwood Mac – Little Lies

https://youtu.be/uCGD9dT12C0

Sinéad O’Connor – The Emperor’s New Clothes

https://youtu.be/yhfATC9baPo

Fats Domino – Telling Lies

https://youtu.be/JIokWEbo_v8

Charly & Johayron – Mi Mentirosa

https://youtu.be/5Jma_lmTT4k

Erika Ender – Mentiritas Blancas

https://youtu.be/jEk7c2ABCh4

